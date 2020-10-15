https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580020991.html

Названы болезни, в шесть раз повышающие риск госпитализации при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусом увеличивают риск госпитализации в шесть раз, а риск смерти - в 12, заявил генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:43

2020-10-15T19:43

2020-10-15T19:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей бойцов

коронавирусы

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> увеличивают риск госпитализации в шесть раз, а риск смерти - в 12, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojjcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бойцов</a>."Что известно о взаимоотношениях, таких принципиальных взаимоотношениях сердечно-сосудистых патологий и коронавирусной инфекции. Достоверно эти заболевания не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение, они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", - рассказал Бойцов на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация".Он уточнил, что эти патологии встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусной инфекцией, и являются самой частой сопутствующей патологией.Он также добавил, что самые частные осложнения сердечно-сосудистой системы при коронавирусе - это тромбозы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/voz-1579986361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей бойцов, коронавирусы, российская академия наук, общество