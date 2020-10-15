https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579946301.html
Академик рассказал о дефиците витамина D у зараженных коронавирусом
Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответствующую статистику привел в своём докладе генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:14
2020-10-15T14:14
2020-10-15T14:14
распространение нового коронавируса
евгений шляхто
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответствующую статистику привел в своём докладе генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Шляхто</a>.Согласно докладу "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией", дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит."Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения", - отметил Шляхто на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений шляхто, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество