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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579946301.html
Академик рассказал о дефиците витамина D у зараженных коронавирусом
Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответствующую статистику привел в своём докладе генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:14
2020-10-15T14:14
распространение нового коронавируса
евгений шляхто
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответствующую статистику привел в своём докладе генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Шляхто</a>.Согласно докладу "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией", дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит."Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения", - отметил Шляхто на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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евгений шляхто, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Академик рассказал о дефиците витамина D у зараженных коронавирусом

14:14 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответствующую статистику привел в своём докладе генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.
Согласно докладу "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией", дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит.
"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения", - отметил Шляхто на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ШляхтоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
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