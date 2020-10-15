https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579894624.html
В РАН оценили сроки полной победы над коронавирусом
Член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда человечество может побороть коронавирус. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:34
2020-10-15T10:34
2020-10-15T10:34
распространение нового коронавируса
симон мацкеплишвили
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда человечество может побороть коронавирус.Он отметил, что победа над SARS-CoV-2 вряд ли будет связана с ослабеванием или какими-либо изменениями вируса. Специалист подчеркнул, что подобные трансформации происходят в результате мутаций, что "совершенно не выгодно".По словам медика, постепенно будет формироваться коллективный иммунитет, часть людей станет невосприимчивой к инфекции, а у другой части населения выработается искусственный иммунитет за счет вакцин. "А когда вирусу будет некого заражать, он просто исчезнет. Думаю, что через год мы про него уже и не вспомним", - заключил Мацкеплишвили в интервью<a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> RT.</a><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579886100.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симон мацкеплишвили, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук