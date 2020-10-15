https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579894216.html

В России выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:32

2020-10-15T10:32

2020-10-15T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Число новых заразившихся сократилось на 477. Накануне сообщалось о рекордном суточном приросте с начала пандемии — в среду количество инфицированных выросло на 14 231. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Наибольшее число заразившихся за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> зарегистрировали 638 новых случаев инфекции, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два.Умерли 286 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек скончался. Из больниц выписали 8392 пациента (1 048 097).Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России коронавирусом заразились 1 354 163 человека.В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 38 миллионов случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201015/testirovanie-1579879422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество