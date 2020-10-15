Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579894216.html
В России выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:32
2020-10-15T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_26b68a2c4610d7b678d07a8903462fcd.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Число новых заразившихся сократилось на 477. Накануне сообщалось о рекордном суточном приросте с начала пандемии — в среду количество инфицированных выросло на 14 231. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Наибольшее число заразившихся за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> зарегистрировали 638 новых случаев инфекции, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два.Умерли 286 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек скончался. Из больниц выписали 8392 пациента (1 048 097).Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России коронавирусом заразились 1 354 163 человека.В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 38 миллионов случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201015/testirovanie-1579879422.html
Путин, когда начнется массовая вакцинация? А то три вакцины сделали, а народу все больше болеет.
90
плато приказ свыше
46
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_a6a541e74be1c731bddc465736639b04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусом

10:32 15.10.2020 (обновлено: 11:22 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Число новых заразившихся сократилось на 477. Накануне сообщалось о рекордном суточном приросте с начала пандемии — в среду количество инфицированных выросло на 14 231.
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 08:16Распространение нового коронавируса
В России провели более 52,2 миллиона тестов на коронавирус
Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Наибольшее число заразившихся за сутки выявлено в Москве — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 638 новых случаев инфекции, в Подмосковье — 439. Меньше всего заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два.
Умерли 286 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек скончался. Из больниц выписали 8392 пациента (1 048 097).
Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России коронавирусом заразились 1 354 163 человека.
В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 38 миллионов случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния