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В Москве перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток
В Москве водители обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:17
2020-10-15T22:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
департамент транспорта г. москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> водители обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена, сообщили в столичном дептрансе.В городе также усилят проверки за ношением масок и перчаток в общественных местах."Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Е. Е. Андреевой о мерах профилактики коронавируса. &lt;...&gt; Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", — говорится в сообщении в <u><a href="https://t.me/DtRoad/4758">Telegram-канале</a></u> департамента.Усиленные меры по борьбе с COVID-19 начнут действовать с 16 октября, уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта.Как отметили в ведомстве, эти правила действуют с самого начала пандемии и будут выполняться так же строго. В частности, все водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом и проводить усиленную дезинфекция всех поверхностей средств передвижения. Кроме того, каждые 15 дней необходимо проводить тест на коронавирус не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта."Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции", — подчеркнули в дептрансе.За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует Москва: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.В последние недели ситуация в столице значительно осложнилась: стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, смертность также начала растиВ городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, департамент транспорта г. москвы, москва

В Москве перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

19:17 15.10.2020 (обновлено: 22:12 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Москве водители обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена, сообщили в столичном дептрансе.
В городе также усилят проверки за ношением масок и перчаток в общественных местах.
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"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Е. Е. Андреевой о мерах профилактики коронавируса. <...> Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Усиленные меры по борьбе с COVID-19 начнут действовать с 16 октября, уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта.
Как отметили в ведомстве, эти правила действуют с самого начала пандемии и будут выполняться так же строго. В частности, все водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом и проводить усиленную дезинфекция всех поверхностей средств передвижения. Кроме того, каждые 15 дней необходимо проводить тест на коронавирус не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта.
"Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции", — подчеркнули в дептрансе.
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За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует Москва: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.
В последние недели ситуация в столице значительно осложнилась: стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, смертность также начала расти
В городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Департамент транспорта г. МосквыМосква
 
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