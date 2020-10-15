https://ria.ru/20201015/kontrol-1580016043.html

В Москве перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

В Москве водители обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:17

2020-10-15T19:17

2020-10-15T22:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

департамент транспорта г. москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> водители обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена, сообщили в столичном дептрансе.В городе также усилят проверки за ношением масок и перчаток в общественных местах."Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Е. Е. Андреевой о мерах профилактики коронавируса. <...> Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", — говорится в сообщении в <u><a href="https://t.me/DtRoad/4758">Telegram-канале</a></u> департамента.Усиленные меры по борьбе с COVID-19 начнут действовать с 16 октября, уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта.Как отметили в ведомстве, эти правила действуют с самого начала пандемии и будут выполняться так же строго. В частности, все водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом и проводить усиленную дезинфекция всех поверхностей средств передвижения. Кроме того, каждые 15 дней необходимо проводить тест на коронавирус не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта."Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции", — подчеркнули в дептрансе.За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует Москва: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.В последние недели ситуация в столице значительно осложнилась: стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, смертность также начала растиВ городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, департамент транспорта г. москвы, москва