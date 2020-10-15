https://ria.ru/20201015/konstitutsiya-1579883290.html

Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве

Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:17

2020-10-15T09:17

2020-10-15T09:23

андрей клишас

совет федерации рф

конституция рф

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель Комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Речь идёт о законах о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, уточнил он."Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, конституция рф, госдума рф, политика