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Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:17
2020-10-15T09:23
андрей клишас
совет федерации рф
конституция рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель Комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Речь идёт о законах о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, уточнил он."Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>", - сказал Клишас.
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РИА Новости
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андрей клишас, совет федерации рф, конституция рф, госдума рф, политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве

09:17 15.10.2020 (обновлено: 09:23 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТекст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Речь идёт о законах о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, уточнил он.
"Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Госдуме", - сказал Клишас.
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Андрей КлишасСовет Федерации РФКонституция РФГосдума РФПолитика
 
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