https://ria.ru/20201015/konstitutsiya-1579883290.html
Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:17
2020-10-15T09:17
2020-10-15T09:23
андрей клишас
совет федерации рф
конституция рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Рабочая группа по поправкам в конституцию обсудит в пятницу пакет президентских законов, направленных на реализацию поправок, сообщил РИА Новости председатель Комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Речь идёт о законах о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, уточнил он."Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>", - сказал Клишас.
https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, конституция рф, госдума рф, политика