https://ria.ru/20201015/kitaytsy-1579945781.html

В Петербурге надеются привлечь в "советские" санатории китайских туристов

Санатории и гостиницы, оставшиеся в России с советских времен, могут быть востребованы у китайских туристов: они готовы отдыхать с сервисом эконом-класса при... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:57

2020-10-15T17:57

2020-10-15T17:57

туристы

туризм

туризм

сергей корнеев

новости - туризм

китай

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Санатории и гостиницы, оставшиеся в России с советских времен, могут быть востребованы у китайских туристов: они готовы отдыхать с сервисом эконом-класса при наличии достоверной предварительной информации, сказал глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.По его словам, одно из преимуществ китайских туристов заключается в некоем общем прошлом с россиянами, "в том смысле, что большинство китайцев готовы к тому уровню сервиса, который остался в регионах нашей страны"."Конечно, сервис обязан быть на должном уровне, но пока это уровень эконом-класса. И мы, и китайцы — из советского прошлого и выросли в примерно одинаковой системе координат. То есть наше советское туристическое наследие – гостиницы, санатории и прочее — может быть востребовано среди гостей из КНР, но только в том случае, если предварительная информация будет достоверной", — сказал чиновник.Он подчеркнул, что в таких условиях можно будет заниматься улучшением качества туристического продукта, но сохраняя при этом своего потребителя.

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, туризм, сергей корнеев, новости - туризм, китай, санкт-петербург