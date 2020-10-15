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Туризм
https://ria.ru/20201015/kitaytsy-1579933516.html
В Петербурге рассказали об особенностях китайских туристов
Массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, чтобы... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:35
2020-10-15T15:35
туризм
туризм
туристы
сергей корнеев
новости - туризм
архангельская область
китай
европа
мурманская область
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, чтобы оценить, насколько они будут потом востребованы на международном туристическом рынке вообще, заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев."Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый, — сказал глава туристического ведомства северной столицы. — Китай является для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии".Корнеев пояснил, что путешественники из КНР очень любознательные, и это очень хорошо для тех, кто формирует новый турпродукт по России и пытается выводить его на международные рынки."Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР – от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока еще экзотичен. Это дает возможность выводить новые туристические предложения и программы на международный рынок именно через китайских туристов", — отметил он.Представитель туриндустрии пообещал, что подобную стратегию будут осуществлять в Петербурге и на Северо-Западе России, предлагая китайским партнерам новые маршруты и объекты."Мы уже знаем, что новые маршруты Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской области, Великого Новгорода, Архангельской области, Пскова и другие направления могут найти своего потребителя на китайском рынке", — резюмировал глава комитета.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
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туризм, туристы, сергей корнеев, новости - туризм, архангельская область, китай, европа, мурманская область, санкт-петербург

В Петербурге рассказали об особенностях китайских туристов

15:35 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКитайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, чтобы оценить, насколько они будут потом востребованы на международном туристическом рынке вообще, заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
"Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый, — сказал глава туристического ведомства северной столицы. — Китай является для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии".
Корнеев пояснил, что путешественники из КНР очень любознательные, и это очень хорошо для тех, кто формирует новый турпродукт по России и пытается выводить его на международные рынки.
"Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР – от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока еще экзотичен. Это дает возможность выводить новые туристические предложения и программы на международный рынок именно через китайских туристов", — отметил он.
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Представитель туриндустрии пообещал, что подобную стратегию будут осуществлять в Петербурге и на Северо-Западе России, предлагая китайским партнерам новые маршруты и объекты.
"Мы уже знаем, что новые маршруты Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской области, Великого Новгорода, Архангельской области, Пскова и другие направления могут найти своего потребителя на китайском рынке", — резюмировал глава комитета.
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