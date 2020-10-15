https://ria.ru/20201015/kitaytsy-1579933516.html

В Петербурге рассказали об особенностях китайских туристов

Массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, чтобы... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:35

2020-10-15T15:35

2020-10-15T15:35

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяет предлагать им первым совершенно новые туристические продукты и маршруты, чтобы оценить, насколько они будут потом востребованы на международном туристическом рынке вообще, заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев."Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый, — сказал глава туристического ведомства северной столицы. — Китай является для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии".Корнеев пояснил, что путешественники из КНР очень любознательные, и это очень хорошо для тех, кто формирует новый турпродукт по России и пытается выводить его на международные рынки."Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР – от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока еще экзотичен. Это дает возможность выводить новые туристические предложения и программы на международный рынок именно через китайских туристов", — отметил он.Представитель туриндустрии пообещал, что подобную стратегию будут осуществлять в Петербурге и на Северо-Западе России, предлагая китайским партнерам новые маршруты и объекты."Мы уже знаем, что новые маршруты Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской области, Великого Новгорода, Архангельской области, Пскова и другие направления могут найти своего потребителя на китайском рынке", — резюмировал глава комитета.

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https://ria.ru/20201013/reys-1579507705.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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