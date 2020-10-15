https://ria.ru/20201015/kino-1579744633.html

Премьеры Тодоровского, Озона и режиссера "Аббатства Даунтон". Кино недели

На этой неделе Валерий Тодоровский выпускает в прокат страшный и интригующий "Гипноз". Франсуа Озон красиво рассказывает о первой любви на море в картине... РИА Новости, 15.10.2020

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе Валерий Тодоровский выпускает в прокат страшный и интригующий "Гипноз". Франсуа Озон красиво рассказывает о первой любви на море в картине "Лето’85". А режиссер "Аббатства Даунтон" попытается запутать в триллере "Шесть минут до полуночи" с Джуди Денч. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Тайны гипнозаВалерий Тодоровский снял почти автобиографический фильм — психологический триллер с говорящим названием "Гипноз" про сеансы у гипнолога и их результаты."Школьником я попал в качестве пациента в лабораторию гипноза к выдающемуся профессору Владимиру Райкову, — приводят слова Тодоровского прокатчики. — Я провел у него месяца два-три. Сначала он пытался меня лечить. Потом выяснилось, что я не поддаюсь гипнозу. А затем мы с ним сдружились, и я стал ходить к нему в качестве ученика "волшебника".Воспоминания у режиссера остались такие яркие, что он решил сделать фильм, вызывающий иногда шок или даже непонимание.Подросток Миша страдает лунатизмом и, чтобы избавиться от него, посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Но пациент быстро оказывается под таким влиянием врача, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. К тому же таинственно исчезает одна из клиенток Волкова. Миша решает сам выяснить причину и узнать, в чем дело. Вот только все улики указывают на него.Хит БерлиналеОчень остроумная сатира на повсеместное увлечение соцсетями и лайками — картина "Удалить историю", получившая спецприз Берлинале — юбилейного "Серебряного медведя".В центре фильма — истории жителей французской провинции, пострадавших от современных технологий. Мари перебрала и провела ночь с молодым британцем, который заснял их приключения на видео. Теперь он ее шантажирует. Бертран переживает, что его дочь травят одноклассники и выкладывают видео издевательств в Сеть. А Кристина упорно работает таксистом, но ее рейтинг — все еще одна "звезда".Друзья находят, пожалуй, самого важного человека в современном мире — гениального хакера. Выслушав их просьбы, он советует героям проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории.В фильме беззлобно и наглядно высмеиваются погоня за лайками и рейтингами, ненужные покупки по интернету, зависимость от логинов и паролей. Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн показывают, как реальность превращается в абсурд. Причем делают это на самом деле смешно и нескучно.Новый Озон почти из КаннФрансуа Озон после монументального исследования скандала о сексуальных домогательствах в католической церкви ("По воле Божьей") снял фильм о первой любви "Лето’85".Картину предполагали показать на Каннском кинофестивале, но из-за пандемии ее сразу выпустили во французский прокат, а потом представили на смотрах в Торонто и Сан-Себастьяне.Фильм снят по книге британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". Озон прочел ее в 17 лет, запомнил и всегда хотел экранизировать. В процессе адаптации место действия переместилось в Нормандию, а в остальном режиссер довольно бережно отнесся к оригиналу.Главный герой Алекс окончил школу и отдыхает на море. Однажды он во время шторма чуть не утонул — его спас Давид. Подростки сближаются, и Алекс влюбляется в нового друга. Он всем прекрасен: старше на два года и очень успешен среди сверстников. Алекс задается вопросом, что такое настоящая любовь. В картине есть все: и летние дискотеки, на которых не протолкнуться, и поездки вдвоем на мотоцикле по полевым дорогам, когда хочется гнать все быстрее, несмотря на ревущий ветер. А еще песни под гитару у костра, прыжки с дрейфующей лодки в море и прогулки по ночным оживленным улицам. Мотивом картины можно назвать ностальгию по 1980-м: The Cure, Род Стюарт звучат фоном, пока по набережной небольшого городка прохаживаются модники в банданах и вареных джинсах, рядом катаются подростки на скейтах, а в парке аттракционов полно неона и игровых автоматов. Все это делает фильм похожим на ранние работы Озона — более хулиганские и стилистически яркие.И несмотря на трагические моменты в сценарии, после просмотра вы наверняка будете улыбаться. Путешествие Озона в 1980-е определенно удалось.А убийца — учительРежиссер "Аббатства Даунтон" Энди Годдард снял типично британский исторический триллер "Шесть минут до полуночи".Действие разворачивается в 1939 году. Томас Миллер устраивается учителем в закрытую школу для девушек (дочерей немецкой элиты) на юге Англии. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), не любит сюрпризов и с осторожностью принимает нового человека.Миллер придерживается демократичного стиля преподавания и однажды высказывается против идей Адольфа Гитлера. После этого учителя обвиняют в убийстве и шпионаже. Миллер в шоке и намерен бежать, а помочь ему пытается мисс Роколл.Фильм сделан в лучших традициях триллера: есть детективная линия, драматические повороты и пугающая музыка в нужных моментах. Чопорные и в то же время шикарные интерьеры загородного особняка, живописные пейзажи Уэльса (где проходили съемки) прилагаются.

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

франция

нормандия

уэльс

торонто

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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