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https://ria.ru/20201015/kino-1579744633.html
Премьеры Тодоровского, Озона и режиссера "Аббатства Даунтон". Кино недели
На этой неделе Валерий Тодоровский выпускает в прокат страшный и интригующий "Гипноз". Франсуа Озон красиво рассказывает о первой любви на море в картине... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:00
2020-10-15T08:00
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе Валерий Тодоровский выпускает в прокат страшный и интригующий "Гипноз". Франсуа Озон красиво рассказывает о первой любви на море в картине "Лето’85". А режиссер "Аббатства Даунтон" попытается запутать в триллере "Шесть минут до полуночи" с Джуди Денч. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Тайны гипнозаВалерий Тодоровский снял почти автобиографический фильм — психологический триллер с говорящим названием "Гипноз" про сеансы у гипнолога и их результаты."Школьником я попал в качестве пациента в лабораторию гипноза к выдающемуся профессору Владимиру Райкову, — приводят слова Тодоровского прокатчики. — Я провел у него месяца два-три. Сначала он пытался меня лечить. Потом выяснилось, что я не поддаюсь гипнозу. А затем мы с ним сдружились, и я стал ходить к нему в качестве ученика "волшебника".Воспоминания у режиссера остались такие яркие, что он решил сделать фильм, вызывающий иногда шок или даже непонимание.Подросток Миша страдает лунатизмом и, чтобы избавиться от него, посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Но пациент быстро оказывается под таким влиянием врача, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. К тому же таинственно исчезает одна из клиенток Волкова. Миша решает сам выяснить причину и узнать, в чем дело. Вот только все улики указывают на него.Хит БерлиналеОчень остроумная сатира на повсеместное увлечение соцсетями и лайками — картина "Удалить историю", получившая спецприз Берлинале — юбилейного "Серебряного медведя".В центре фильма — истории жителей французской провинции, пострадавших от современных технологий. Мари перебрала и провела ночь с молодым британцем, который заснял их приключения на видео. Теперь он ее шантажирует. Бертран переживает, что его дочь травят одноклассники и выкладывают видео издевательств в Сеть. А Кристина упорно работает таксистом, но ее рейтинг — все еще одна "звезда".Друзья находят, пожалуй, самого важного человека в современном мире — гениального хакера. Выслушав их просьбы, он советует героям проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории.В фильме беззлобно и наглядно высмеиваются погоня за лайками и рейтингами, ненужные покупки по интернету, зависимость от логинов и паролей. Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн показывают, как реальность превращается в абсурд. Причем делают это на самом деле смешно и нескучно.Новый Озон почти из КаннФрансуа Озон после монументального исследования скандала о сексуальных домогательствах в католической церкви ("По воле Божьей") снял фильм о первой любви "Лето’85".Картину предполагали показать на Каннском кинофестивале, но из-за пандемии ее сразу выпустили во французский прокат, а потом представили на смотрах в Торонто и Сан-Себастьяне.Фильм снят по книге британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". Озон прочел ее в 17 лет, запомнил и всегда хотел экранизировать. В процессе адаптации место действия переместилось в Нормандию, а в остальном режиссер довольно бережно отнесся к оригиналу.Главный герой Алекс окончил школу и отдыхает на море. Однажды он во время шторма чуть не утонул — его спас Давид. Подростки сближаются, и Алекс влюбляется в нового друга. Он всем прекрасен: старше на два года и очень успешен среди сверстников. Алекс задается вопросом, что такое настоящая любовь. В картине есть все: и летние дискотеки, на которых не протолкнуться, и поездки вдвоем на мотоцикле по полевым дорогам, когда хочется гнать все быстрее, несмотря на ревущий ветер. А еще песни под гитару у костра, прыжки с дрейфующей лодки в море и прогулки по ночным оживленным улицам. Мотивом картины можно назвать ностальгию по 1980-м: The Cure, Род Стюарт звучат фоном, пока по набережной небольшого городка прохаживаются модники в банданах и вареных джинсах, рядом катаются подростки на скейтах, а в парке аттракционов полно неона и игровых автоматов. Все это делает фильм похожим на ранние работы Озона — более хулиганские и стилистически яркие.И несмотря на трагические моменты в сценарии, после просмотра вы наверняка будете улыбаться. Путешествие Озона в 1980-е определенно удалось.А убийца — учительРежиссер "Аббатства Даунтон" Энди Годдард снял типично британский исторический триллер "Шесть минут до полуночи".Действие разворачивается в 1939 году. Томас Миллер устраивается учителем в закрытую школу для девушек (дочерей немецкой элиты) на юге Англии. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), не любит сюрпризов и с осторожностью принимает нового человека.Миллер придерживается демократичного стиля преподавания и однажды высказывается против идей Адольфа Гитлера. После этого учителя обвиняют в убийстве и шпионаже. Миллер в шоке и намерен бежать, а помочь ему пытается мисс Роколл.Фильм сделан в лучших традициях триллера: есть детективная линия, драматические повороты и пугающая музыка в нужных моментах. Чопорные и в то же время шикарные интерьеры загородного особняка, живописные пейзажи Уэльса (где проходили съемки) прилагаются.
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фильмы недели , лучшие фильмы, фильмы 2020, фильмы, франция, что посмотреть , знаменитости, кино и сериалы, нормандия, франсуа озон, джуди денч, валерий тодоровский, уэльс, торонто, адольф гитлер

Премьеры Тодоровского, Озона и режиссера "Аббатства Даунтон". Кино недели

08:00 15.10.2020
 
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© A-One
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе Валерий Тодоровский выпускает в прокат страшный и интригующий "Гипноз". Франсуа Озон красиво рассказывает о первой любви на море в картине "Лето’85". А режиссер "Аббатства Даунтон" попытается запутать в триллере "Шесть минут до полуночи" с Джуди Денч. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.

Тайны гипноза

Валерий Тодоровский снял почти автобиографический фильм — психологический триллер с говорящим названием "Гипноз" про сеансы у гипнолога и их результаты.
"Школьником я попал в качестве пациента в лабораторию гипноза к выдающемуся профессору Владимиру Райкову, — приводят слова Тодоровского прокатчики. — Я провел у него месяца два-три. Сначала он пытался меня лечить. Потом выяснилось, что я не поддаюсь гипнозу. А затем мы с ним сдружились, и я стал ходить к нему в качестве ученика "волшебника".
Воспоминания у режиссера остались такие яркие, что он решил сделать фильм, вызывающий иногда шок или даже непонимание.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Гипноз"
Кадр из фильма Гипноз
1 из 4
Кадр из фильма "Гипноз"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

Кадр из фильма Гипноз
2 из 4

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

Кадр из фильма Гипноз
3 из 4

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Тодоровский на съемках фильма "Гипноз"

Кадр из фильма Гипноз
4 из 4

Тодоровский на съемках фильма "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 4
Кадр из фильма "Гипноз"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
2 из 4

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
3 из 4

Максим Суханов в фильме "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
4 из 4

Тодоровский на съемках фильма "Гипноз"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Подросток Миша страдает лунатизмом и, чтобы избавиться от него, посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Но пациент быстро оказывается под таким влиянием врача, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. К тому же таинственно исчезает одна из клиенток Волкова. Миша решает сам выяснить причину и узнать, в чем дело. Вот только все улики указывают на него.

"Я всю жизнь снимал и люблю снимать камерное кино, — отмечает Тодоровский. — Это мне ближе, чем крупные постановочные картины".

Хит Берлинале

© Русский РепортажКадр из фильма "Удалить историю"
Кадр из фильма Удалить историю - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "Удалить историю"
Очень остроумная сатира на повсеместное увлечение соцсетями и лайками — картина "Удалить историю", получившая спецприз Берлинале — юбилейного "Серебряного медведя".
В центре фильма — истории жителей французской провинции, пострадавших от современных технологий. Мари перебрала и провела ночь с молодым британцем, который заснял их приключения на видео. Теперь он ее шантажирует. Бертран переживает, что его дочь травят одноклассники и выкладывают видео издевательств в Сеть. А Кристина упорно работает таксистом, но ее рейтинг — все еще одна "звезда".
© Русский РепортажКадр из фильма "Удалить историю"
Кадр из фильма Удалить историю
1 из 3
Кадр из фильма "Удалить историю"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж

Сцена из фильма "Удалить историю"

Кадр из фильма Удалить историю
2 из 3

Сцена из фильма "Удалить историю"

© Русский Репортаж
© Русский Репортаж

Фрагмент из фильма "Удалить историю"

Кадр из фильма Удалить историю
3 из 3

Фрагмент из фильма "Удалить историю"

© Русский Репортаж
1 из 3
Кадр из фильма "Удалить историю"
© Русский Репортаж
2 из 3

Сцена из фильма "Удалить историю"

© Русский Репортаж
3 из 3

Фрагмент из фильма "Удалить историю"

© Русский Репортаж
Друзья находят, пожалуй, самого важного человека в современном мире — гениального хакера. Выслушав их просьбы, он советует героям проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории.
В фильме беззлобно и наглядно высмеиваются погоня за лайками и рейтингами, ненужные покупки по интернету, зависимость от логинов и паролей. Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн показывают, как реальность превращается в абсурд. Причем делают это на самом деле смешно и нескучно.

Новый Озон почти из Канн

© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© A-One
Кадр из фильма "Лето’85"
Франсуа Озон после монументального исследования скандала о сексуальных домогательствах в католической церкви ("По воле Божьей") снял фильм о первой любви "Лето’85".
Картину предполагали показать на Каннском кинофестивале, но из-за пандемии ее сразу выпустили во французский прокат, а потом представили на смотрах в Торонто и Сан-Себастьяне.
Фильм снят по книге британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". Озон прочел ее в 17 лет, запомнил и всегда хотел экранизировать. В процессе адаптации место действия переместилось в Нормандию, а в остальном режиссер довольно бережно отнесся к оригиналу.
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© A-One
Кадр из фильма "Лето’85"
Главный герой Алекс окончил школу и отдыхает на море. Однажды он во время шторма чуть не утонул — его спас Давид. Подростки сближаются, и Алекс влюбляется в нового друга. Он всем прекрасен: старше на два года и очень успешен среди сверстников. Алекс задается вопросом, что такое настоящая любовь.
В картине есть все: и летние дискотеки, на которых не протолкнуться, и поездки вдвоем на мотоцикле по полевым дорогам, когда хочется гнать все быстрее, несмотря на ревущий ветер. А еще песни под гитару у костра, прыжки с дрейфующей лодки в море и прогулки по ночным оживленным улицам.
Мотивом картины можно назвать ностальгию по 1980-м: The Cure, Род Стюарт звучат фоном, пока по набережной небольшого городка прохаживаются модники в банданах и вареных джинсах, рядом катаются подростки на скейтах, а в парке аттракционов полно неона и игровых автоматов. Все это делает фильм похожим на ранние работы Озона — более хулиганские и стилистически яркие.
И несмотря на трагические моменты в сценарии, после просмотра вы наверняка будете улыбаться. Путешествие Озона в 1980-е определенно удалось.

А убийца — учитель

© "Парадиз"Кадр из фильма "Шесть минут до полуночи"
Кадр из фильма Шесть минут до полуночи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© "Парадиз"
Кадр из фильма "Шесть минут до полуночи"
Режиссер "Аббатства Даунтон" Энди Годдард снял типично британский исторический триллер "Шесть минут до полуночи".
Действие разворачивается в 1939 году. Томас Миллер устраивается учителем в закрытую школу для девушек (дочерей немецкой элиты) на юге Англии. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), не любит сюрпризов и с осторожностью принимает нового человека.
© "Парадиз"

Джуди Денч (справа) в фильме "Шесть минут до полуночи"

Кадр из фильма Шесть минут до полуночи
1 из 3

Джуди Денч (справа) в фильме "Шесть минут до полуночи"

© "Парадиз"
© "Парадиз"Кадр из фильма "Шесть минут до полуночи"
Кадр из фильма Шесть минут до полуночи
2 из 3
Кадр из фильма "Шесть минут до полуночи"
© "Парадиз"
© "Парадиз"

Сцена из фильма "Шесть минут до полуночи"

Кадр из фильма Шесть минут до полуночи
3 из 3

Сцена из фильма "Шесть минут до полуночи"

© "Парадиз"
1 из 3

Джуди Денч (справа) в фильме "Шесть минут до полуночи"

© "Парадиз"
2 из 3
Кадр из фильма "Шесть минут до полуночи"
© "Парадиз"
3 из 3

Сцена из фильма "Шесть минут до полуночи"

© "Парадиз"
Миллер придерживается демократичного стиля преподавания и однажды высказывается против идей Адольфа Гитлера. После этого учителя обвиняют в убийстве и шпионаже. Миллер в шоке и намерен бежать, а помочь ему пытается мисс Роколл.
Фильм сделан в лучших традициях триллера: есть детективная линия, драматические повороты и пугающая музыка в нужных моментах. Чопорные и в то же время шикарные интерьеры загородного особняка, живописные пейзажи Уэльса (где проходили съемки) прилагаются.
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