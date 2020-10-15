https://ria.ru/20201015/keshbek-1579896907.html

Программу продажи туров с кешбэком предложили продлить до конца мая

Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021 года. Соответствующее письмо... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:42

2020-10-15T10:42

2020-10-15T10:42

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михаил мишустин

российский союз туриндустрии (рст)

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_turindustrii/" target="_blank" data-auto="true">Российский союз туриндустрии (РСТ)</a> предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021 года. Соответствующее письмо главе правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> направил президент РСТ Андрей Игнатьев, сообщили РИА Новости в союзе.Второй этап программы стимулирования турпоездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В течение более полутора месяцев все желающие смогут приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20% стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 23:59 10 января 2021 года."В письме президента РСТ отмечено, что программа кешбэка, судя по первому этапу, важна не только с точки зрения поддержки внутреннего туризма в период кризиса. Одновременно она способствует популяризации новых регионов и туристических маршрутов, решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки", - рассказали в РСТ.Там напомнили, что средняя загрузка гостиниц составляет всего 35%, что гораздо ниже аналогичных показателей в европейских странах. В результате в высокий сезон качественного номерного фонда хронически не хватает, а в низкий, который длится у нас более полугода, он не заполняется."Чтобы стимулировать глубину продаж и загрузку межсезонья, РСТ предлагает внести в правила проведения второго этапа кешбэка только одно изменение – разрешить в ходе начавшейся акции продавать туры и услуги размещения со сроками окончания поездки не 10 января, а в течение первой половины будущего года или, как минимум, до конца мая", - прокомментировали ситуацию в союзе.Представители турбизнеса уверены, что в этом случае вся программа обретает новый смысл, в том числе потому, что позволяет комбинировать субсидии в виде кешбэка со скидками за раннее бронирование, предлагаемыми туроператорами и отелями. Кроме того, к акции тогда смогут присоединиться и операторы по речным круизам, которые оказались вне второго этапа программы в силу сезонности этого вида отдыха. А у российских граждан появится возможность отдыхать и лечиться в первом полугодии 2021 года по небывало низким ценам.

https://ria.ru/20201013/sudislavl-1578231070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, михаил мишустин, российский союз туриндустрии (рст)