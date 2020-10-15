https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html

Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве

Мать обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал задержана по подозрению в пособничестве в убийстве, сегодня ей... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:38

2020-10-15T11:38

2020-10-15T11:38

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

сергей лукьянов

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. </strong>Мать обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a> задержана по подозрению в пособничестве в убийстве, сегодня ей изберут меру пресечения, сообщил адвокат Кохал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лукьянов</a>."Елена Кохал задержана, ее подозревают в пособничестве в убийстве Юшко. Сегодня должны избрать меру пресечения", - сообщил РИА Новости Лукьянов.Как заявляет <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве. По данным главка СК, следователи имеют доказательства, что Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать.Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО-5 на время предварительного следствия. А сын Юшко и Кохал, который до этого времени находился со своей бабушкой Еленой Кохал, в среду был доставлен в больницу для планового обследования, сообщал аппарат уполномоченного по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> Анны Митяниной.

https://ria.ru/20201014/rebenok-1579809069.html

https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959052.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, сергей лукьянов, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия