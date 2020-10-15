https://ria.ru/20201015/karta-1579866535.html

Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:07

2020-10-15T00:07

2020-10-15T06:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус."Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

Olga Mironova У меня с карты деньги уже крали, а я сейчас откажусь от налички, сейчас 66

nnicolay Чтобы вы блокировали карту, как проездной билет?! С наличкой этот фокус не пройдёт. 50

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество