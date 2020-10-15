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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/karta-1579866535.html
Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:07
2020-10-15T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус."Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
У меня с карты деньги уже крали, а я сейчас откажусь от налички, сейчас
66
Чтобы вы блокировали карту, как проездной билет?! С наличкой этот фокус не пройдёт.
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россия
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

00:07 15.10.2020 (обновлено: 06:58 15.10.2020)
 
© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Fotolia / leungchopan
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты",- говорится в сообщении.
Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.
"Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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