https://ria.ru/20201015/karta-1579866535.html
Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:07
2020-10-15T00:07
2020-10-15T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус."Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Olga Mironova
У меня с карты деньги уже крали, а я сейчас откажусь от налички, сейчас
66
nnicolay
Чтобы вы блокировали карту, как проездной билет?! С наличкой этот фокус не пройдёт.
50
36
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество