https://ria.ru/20201015/karabakh-1579998986.html

Пашинян: Турция использует в Карабахе спецподразделения армии Пакистана

Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии Пакистана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:15

2020-10-15T18:15

2020-10-15T18:35

интервью пашиняна риа новости

дмитрий киселев

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

пакистан

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Турецкие войска - они вовлечены не только в руководство военными действиями, но ещё и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле - ред). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20201015/boeviki-1579997630.html

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пакистан

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью пашиняна риа новости, дмитрий киселев, никол пашинян, пакистан, азербайджан, армения, в мире