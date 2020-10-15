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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579998986.html
Пашинян: Турция использует в Карабахе спецподразделения армии Пакистана
Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии Пакистана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:15
2020-10-15T18:35
интервью пашиняна риа новости
дмитрий киселев
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
пакистан
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Турецкие войска - они вовлечены не только в руководство военными действиями, но ещё и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле - ред). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20201015/boeviki-1579997630.html
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пакистан
азербайджан
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интервью пашиняна риа новости, дмитрий киселев, никол пашинян, пакистан, азербайджан, армения, в мире

Пашинян: Турция использует в Карабахе спецподразделения армии Пакистана

18:15 15.10.2020 (обновлено: 18:35 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии Пакистана, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Турецкие войска - они вовлечены не только в руководство военными действиями, но ещё и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле - ред). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Пашиняна РИА НовостиДмитрий КиселевНикол ПашинянПакистанАзербайджанАрменияВ мире
 
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