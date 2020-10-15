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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579987976.html
Ереван заявил об уничтожении 546 единиц военной техники в Карабахе
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в четверг об уничтожении 546 единиц бронетехники и 180 беспилотников... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:47
2020-10-15T17:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил в четверг об уничтожении 546 единиц бронетехники и 180 беспилотников <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе."В целом уничтожены 180 беспилотников, 16 вертолетов, 20 самолетов, 546 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 5839 человек.Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты четыре азербайджанских беспилотника, пять единиц бронетехники, один самолет, "есть 350 погибших".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил об уничтожении 546 единиц военной техники в Карабахе

17:47 15.10.2020 (обновлено: 17:53 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в четверг об уничтожении 546 единиц бронетехники и 180 беспилотников Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе.
"В целом уничтожены 180 беспилотников, 16 вертолетов, 20 самолетов, 546 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 5839 человек.
Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты четыре азербайджанских беспилотника, пять единиц бронетехники, один самолет, "есть 350 погибших".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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