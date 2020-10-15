https://ria.ru/20201015/karabakh-1579970289.html
Работа по контролю за перемирием в Карабахе не ведется, заявили в МИД
Работа по линии военных для выработки механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе пока не ведется, Москва надеется на скорый запуск такого... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:25
2020-10-15T16:25
2020-10-15T16:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Работа по линии военных для выработки механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе пока не ведется, Москва надеется на скорый запуск такого механизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что главный посыл Москвы заключается в том, что необходимо незамедлительно организовать встречу по линии военных и согласовать механизм контроля за прекращением огня. "Пока, насколько нам известно, такая работа не ведется. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма", - сказала Захарова на брифинге.Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в интервью российским радиостанциям, в том числе Sputnik, заявил, что Москва уведомила Баку и Ереван о необходимости встреч по линии Минобороны для выработки механизмов верификации режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Лавров пояснил, что после объявления о договоренности прекратить огонь военные согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны предприниматься и кто будет наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
1
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк.
2020-10-15T16:25
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PT1M11S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Работа по линии военных для выработки механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе пока не ведется, Москва надеется на скорый запуск такого механизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что главный посыл Москвы заключается в том, что необходимо незамедлительно организовать встречу по линии военных и согласовать механизм контроля за прекращением огня.
"Пока, насколько нам известно, такая работа не ведется. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма", - сказала Захарова на брифинге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в интервью российским радиостанциям, в том числе Sputnik, заявил, что Москва уведомила Баку и Ереван о необходимости встреч по линии Минобороны для выработки механизмов верификации режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Лавров пояснил, что после объявления о договоренности прекратить огонь военные согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны предприниматься и кто будет наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.