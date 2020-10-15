https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579879135.html

Биолог прокомментировала данные Greenpeace о пестицидах на Камчатке

Пестициды, которые обнаружили в пробах, взятых на Камчатке сотрудниками Greenpeace, не могли стать причиной массовой гибели морских животных в прибрежных водах... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:15

2020-10-15T08:15

2020-10-15T08:15

загрязнение воды на камчатке

александр семенов

земля - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578618007_0:50:1106:672_1400x0_80_0_0_314a23887f26168b01067f4ff63754d2.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Пестициды, которые обнаружили в пробах, взятых на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> сотрудниками Greenpeace, не могли стать причиной массовой гибели морских животных в прибрежных водах региона, заявила РИА Новости замдиректора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.Ранее российское отделение <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a> опубликовало первый отчет о результатах проб гидробионтов и воды, отобранных на Камчатке. В нем в том числе указано, что обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения, в воде - диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов. Установлено присутствие ряда металлов на уровне предельно допустимой концентрации. Исследования на предмет компонентов ракетного топлива (гептила) и некоторых других показателей пока не завершены."Пока это только получение отдельных данных. Выяснить, почему и откуда, – это отдельный вопрос… Отравить животных на такой огромнейшей территории в таком огромной объеме вдоль всего восточного побережья и на западном побережье (Камчатки - ред.) – это никак не может быть сопоставимо с обнаруженными пестицидами… Делать вывод о том, что именно обнаруженные пестициды виноваты в той ситуации, которая связана с массовой гибелью, - это под большим вопросом", - отметила Орлова.Она отметила, что на западное побережье полуострова ни течениями, ни другими способами загрязнители, которые винят в ситуации на восточном побережье Камчатки, попасть не могли."Далее нужно пересчитать концентрацию пестицидов и понять, какое количество – килограммы, миллионы тонн – их поступило на территорию, где они проводили исследования, чтобы ответить на вопрос, где эти миллионы тонн пестицидов могли храниться", - отметила собеседница.По ее словам, также теперь сотрудникам Greenpeace нужно будет сделать химический анализ соответствия и установить происхождение токсикантов.Орлова рассказала, что 30 лет проработала с микроводорослями, которые могут вызывать вредоносные явления, и привела в пример случай в Чили, где в 2016 году в результате "красного прилива" за несколько дней был нанесен ущерб экономике государства в 800 миллионов долларов. Тогда погибло 15% искусственно разводимого чилийского лосося в результате того, что микроводорослями продуцировались метаболиты, которые влекут за собой гибель морских животных.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М.В. Ломоносова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html

https://ria.ru/20201013/zagryaznenie-1579610915.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-15T08:15 true PT1M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, александр семенов, земля - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова, камчатский край