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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/intervyu-1579993639.html
Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали интервью РИА Новости
Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:02
2020-10-15T18:35
интервью алиева риа новости
интервью пашиняна риа новости
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
дмитрий киселев
ильхам алиев
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Лидеры Азербайджана и Армении <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел генеральный директор медиагруппы МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Азербайджанский президент и армянский премьер поделились своими оценками положения в зоне боевых действий, рассказали, за какую черту не отступит каждое из государств, на какие компромиссы они готовы пойти. Алиеву и Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.В ближайшие пять минут новости из интервью будут доступны на ленте РИА Новости, а полные версии, включая видео, будут опубликованы позднее в четверг на сайте ria.ru.
нагорный карабах
азербайджан
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интервью алиева риа новости, интервью пашиняна риа новости, никол пашинян, нагорный карабах, дмитрий киселев, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали интервью РИА Новости

18:02 15.10.2020 (обновлено: 18:35 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства АрменииПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи по вопросам урегулирования Карабахского конфликта в Вене. 29 марта 2019
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи по вопросам урегулирования Карабахского конфликта в Вене. 29 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел генеральный директор медиагруппы МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Азербайджанский президент и армянский премьер поделились своими оценками положения в зоне боевых действий, рассказали, за какую черту не отступит каждое из государств, на какие компромиссы они готовы пойти. Алиеву и Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.
В ближайшие пять минут новости из интервью будут доступны на ленте РИА Новости, а полные версии, включая видео, будут опубликованы позднее в четверг на сайте ria.ru.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Алиева РИА НовостиИнтервью Пашиняна РИА НовостиНикол ПашинянНагорный КарабахДмитрий КиселевИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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