https://ria.ru/20201015/intervyu-1579993639.html

Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали интервью РИА Новости

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:02

2020-10-15T18:02

2020-10-15T18:35

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нагорный карабах

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Лидеры Азербайджана и Армении <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел генеральный директор медиагруппы МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Азербайджанский президент и армянский премьер поделились своими оценками положения в зоне боевых действий, рассказали, за какую черту не отступит каждое из государств, на какие компромиссы они готовы пойти. Алиеву и Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.В ближайшие пять минут новости из интервью будут доступны на ленте РИА Новости, а полные версии, включая видео, будут опубликованы позднее в четверг на сайте ria.ru.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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