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https://ria.ru/20201015/germaniya-1579962993.html
В МИД прокомментировали заявления немецкого правительства по Навальному
Правительство ФРГ своими заявлениями по Алексею Навальному расшатывает каркас доверительных отношений Москвы и Берлина, сказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:58
2020-10-15T16:46
александр шульгин
хайко маас
мид германии
дмитрий песков
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Правительство ФРГ своими заявлениями по <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> расшатывает каркас доверительных отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Правительство ФРГ подрывает десятилетиями выстраивающийся каркас доверительных отношений, основа которого была заложена дружбой между Советским Союзом и ГДР", - сказала Захарова на брифинге."Взаимное доверие подорвано. И дело не в действиях России, а в политике Запада в последние несколько лет", - добавила она.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью РИА Новости заявил, что инцидент с Навальным не отменяет заинтересованности ФРГ в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с РФ. Он добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> – страна, живущая торговлей и научным обменом, уже только по этой причине она хотела бы поддерживать "добрые взаимоотношения" со всеми своими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении. Маас также отметил, что ради поддержания отношений с Москвой за прошедшие годы Берлин предпринял немало усилий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по Навальному подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579972509.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579969302.html
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579944192.html
5
россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
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Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального.
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александр шульгин, хайко маас, мид германии, дмитрий песков, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире
Материал дополняется

В МИД прокомментировали заявления немецкого правительства по Навальному

15:58 15.10.2020 (обновлено: 16:46 15.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Правительство ФРГ своими заявлениями по Алексею Навальному расшатывает каркас доверительных отношений Москвы и Берлина, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правительство ФРГ подрывает десятилетиями выстраивающийся каркас доверительных отношений, основа которого была заложена дружбой между Советским Союзом и ГДР", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 16:37
Захарова: в России не заявляли, что Навальный отравился сам
"Взаимное доверие подорвано. И дело не в действиях России, а в политике Запада в последние несколько лет", - добавила она.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что инцидент с Навальным не отменяет заинтересованности ФРГ в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с РФ. Он добавил, что Германия – страна, живущая торговлей и научным обменом, уже только по этой причине она хотела бы поддерживать "добрые взаимоотношения" со всеми своими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении. Маас также отметил, что ради поддержания отношений с Москвой за прошедшие годы Берлин предпринял немало усилий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 16:21
В МИД оценили последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по Навальному подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 14:03
Песков опроверг информацию о создании группы по дискредитации Навального
 
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Александр ШульгинХайко МаасМИД ГерманииДмитрий ПесковГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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