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https://ria.ru/20201015/forbes-1579770814.html
Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который опубликовал журнал Forbes. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:39
2020-10-15T07:39
культура
кайли дженнер
новости культуры
тейлор свифт (певица)
дженнифер лопес
lady gaga (стефани джерманотта)
forbes
селин дион
калифорния
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости</strong>. Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который <a href="https://www.forbes.com/self-made-women/" target="_blank">опубликовал</a> журнал Forbes. Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья собственных марок, а благотворительный фонд, который она основала, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в 550 миллионов, а Селин Дион на 51-ой (455 миллионов), у Бейонсе 55-е место (420 миллионов), у Барбары Стрейзанд — 56-е (400 миллионов). Самой молодая в рейтинге — модель Кайли Дженнер (23 года), а самая возрастная — Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями. На первом месте третий год подряд Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply (производство и продажа кровельных материалов). Большинство женщин, вошедших в список (45 из 100), живут в Калифорнии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/vergara-1578124682.html
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кайли дженнер, новости культуры, тейлор свифт (певица), дженнифер лопес, lady gaga (стефани джерманотта), forbes, селин дион, калифорния, сша, мадонна

Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США

07:39 15.10.2020
 
© Фото : AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Angela WeissМадонна и Рианна
Мадонна и Рианна - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Angela Weiss
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который опубликовал журнал Forbes.
Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья собственных марок, а благотворительный фонд, который она основала, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19.
Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в 550 миллионов, а Селин Дион на 51-ой (455 миллионов), у Бейонсе 55-е место (420 миллионов), у Барбары Стрейзанд — 56-е (400 миллионов).
Самой молодая в рейтинге — модель Кайли Дженнер (23 года), а самая возрастная — Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями.
На первом месте третий год подряд Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply (производство и продажа кровельных материалов).
Большинство женщин, вошедших в список (45 из 100), живут в Калифорнии.
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КультураКайли ДженнерНовости культурыТейлор Свифт (певица)Дженнифер ЛопесLady Gaga (Стефани Джерманотта)ForbesСелин ДионКалифорнияСШАМадонна
 
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