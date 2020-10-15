https://ria.ru/20201015/forbes-1579770814.html

Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США

Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который опубликовал журнал Forbes. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:39

2020-10-15T07:39

2020-10-15T07:39

культура

кайли дженнер

новости культуры

тейлор свифт (певица)

дженнифер лопес

lady gaga (стефани джерманотта)

forbes

селин дион

калифорния

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости</strong>. Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который <a href="https://www.forbes.com/self-made-women/" target="_blank">опубликовал</a> журнал Forbes. Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья собственных марок, а благотворительный фонд, который она основала, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в 550 миллионов, а Селин Дион на 51-ой (455 миллионов), у Бейонсе 55-е место (420 миллионов), у Барбары Стрейзанд — 56-е (400 миллионов). Самой молодая в рейтинге — модель Кайли Дженнер (23 года), а самая возрастная — Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями. На первом месте третий год подряд Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply (производство и продажа кровельных материалов). Большинство женщин, вошедших в список (45 из 100), живут в Калифорнии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/vergara-1578124682.html

калифорния

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайли дженнер, новости культуры, тейлор свифт (певица), дженнифер лопес, lady gaga (стефани джерманотта), forbes, селин дион, калифорния, сша, мадонна