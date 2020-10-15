https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html

Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса

Врачи прокомментировали утверждение академика РАН Евгения Шляхто о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T22:26

2020-10-15T22:26

2020-10-15T22:26

распространение нового коронавируса

евгений шляхто

валерий безносенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Врачи прокомментировали утверждение академика <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Шляхто</a> о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D. В беседе с <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_valeriy-beznosenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Безносенко</a> согласился с заявлением Шляхто. Безносенко добавил, что ожирение в целом усложняет течение любого инфекционного заболевания. А дефицит витамина D, по его словам, повышает риск инфекционных заболеваний и отрицательно влияет на их течение. Пульмонолог Сергей Пурясев согласился с выводами Безносенко. Он объяснил, что у людей с лишним весом ограничено движение диафрагмы, из-за чего нарушается дыхание, а также "обкрадывается" работа сосудов из-за жироотложения. Ранее Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением в девять раз выше риск смерти от COVID-19 и в семь раз выше вероятность тяжелого течения болезни, а у более 90% больных в палатах интенсивной терапии наблюдался дефицит витамина D. За весь период эпидемии в России выявили 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580014880.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений шляхто, валерий безносенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество