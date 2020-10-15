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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html
Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
Врачи прокомментировали утверждение академика РАН Евгения Шляхто о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T22:26
2020-10-15T22:26
распространение нового коронавируса
евгений шляхто
валерий безносенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Врачи прокомментировали утверждение академика <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Шляхто</a> о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D. В беседе с <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_valeriy-beznosenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Безносенко</a> согласился с заявлением Шляхто. Безносенко добавил, что ожирение в целом усложняет течение любого инфекционного заболевания. А дефицит витамина D, по его словам, повышает риск инфекционных заболеваний и отрицательно влияет на их течение. Пульмонолог Сергей Пурясев согласился с выводами Безносенко. Он объяснил, что у людей с лишним весом ограничено движение диафрагмы, из-за чего нарушается дыхание, а также "обкрадывается" работа сосудов из-за жироотложения. Ранее Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением в девять раз выше риск смерти от COVID-19 и в семь раз выше вероятность тяжелого течения болезни, а у более 90% больных в палатах интенсивной терапии наблюдался дефицит витамина D. За весь период эпидемии в России выявили 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580014880.html
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евгений шляхто, валерий безносенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса

22:26 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врачи прокомментировали утверждение академика РАН Евгения Шляхто о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D.
В беседе с РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко согласился с заявлением Шляхто.
"Это в большей степени связано с нарушением обменных процессов, с нарушением кровообращения. Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови", — объяснил он.
Безносенко добавил, что ожирение в целом усложняет течение любого инфекционного заболевания. А дефицит витамина D, по его словам, повышает риск инфекционных заболеваний и отрицательно влияет на их течение.
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Пульмонолог Сергей Пурясев согласился с выводами Безносенко. Он объяснил, что у людей с лишним весом ограничено движение диафрагмы, из-за чего нарушается дыхание, а также "обкрадывается" работа сосудов из-за жироотложения.
"Получается, что у них одышка нарастает, при течении COVID-19 сосуды перестают функционировать, тромбируются, и у этих людей просто гипоксия начинается", — сказал он.
Ранее Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением в девять раз выше риск смерти от COVID-19 и в семь раз выше вероятность тяжелого течения болезни, а у более 90% больных в палатах интенсивной терапии наблюдался дефицит витамина D.
За весь период эпидемии в России выявили 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ШляхтоВалерий БезносенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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