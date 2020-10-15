https://ria.ru/20201015/faktor-1580034658.html

Академик назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор

У людей с ожирением в семь раз увеличивается вероятность развития осложнений при COVID-19, а риск смерти возрастает в девять раз, заявил генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T21:42

2020-10-15T21:42

2020-10-15T21:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> У людей с ожирением в семь раз увеличивается вероятность развития осложнений при COVID-19, а риск смерти возрастает в девять раз, заявил генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank">Евгений Шляхто</a>.Он указал, что в таких случаях снизить летальность помогает персонализированная терапия.При этом, по словам гендиректа Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академика РАН <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojjcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Бойцова</a>, в группе риска находятся и пациенты с болезнями сердца.Ученый отметил, что этот фактор не повышает риск заразиться коронавирусом, но определяет "более тяжелое течение" COVID-19."Они (сердечно-сосудистые патологии.— Прим. ред.) увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", — подчеркнул Бойцов на заседании научного совета.Академик уточнил, что эти патологии чаще всего встречаются при COVID-19: у каждого третьего пациента, госпитализированного с коронавирусом.Как рассказал Бойцов, самые частные осложнения со стороны сердца и сосудов при COVID-19 —это тромбозы.Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 1 354 163 человека.За прошлые сутки выявили 13 754 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>. По числу заболевших на первом месте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (накануне было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> зафиксировали 638 новых случаев, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. За день скончались 286 пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек умер. Из больниц выписали 8392 россиян (1 048 097).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20201015/kontrol-1580016043.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество