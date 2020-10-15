Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/faktor-1580034658.html
Академик назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор
У людей с ожирением в семь раз увеличивается вероятность развития осложнений при COVID-19, а риск смерти возрастает в девять раз, заявил генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T21:42
2020-10-15T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_26b68a2c4610d7b678d07a8903462fcd.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> У людей с ожирением в семь раз увеличивается вероятность развития осложнений при COVID-19, а риск смерти возрастает в девять раз, заявил генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank">Евгений Шляхто</a>.Он указал, что в таких случаях снизить летальность помогает персонализированная терапия.При этом, по словам гендиректа Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академика РАН <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojjcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Бойцова</a>, в группе риска находятся и пациенты с болезнями сердца.Ученый отметил, что этот фактор не повышает риск заразиться коронавирусом, но определяет "более тяжелое течение" COVID-19."Они (сердечно-сосудистые патологии.— Прим. ред.) увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", — подчеркнул Бойцов на заседании научного совета.Академик уточнил, что эти патологии чаще всего встречаются при COVID-19: у каждого третьего пациента, госпитализированного с коронавирусом.Как рассказал Бойцов, самые частные осложнения со стороны сердца и сосудов при COVID-19 —это тромбозы.Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 1 354 163 человека.За прошлые сутки выявили 13 754 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>. По числу заболевших на первом месте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (накануне было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> зафиксировали 638 новых случаев, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. За день скончались 286 пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек умер. Из больниц выписали 8392 россиян (1 048 097).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
https://ria.ru/20201015/kontrol-1580016043.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_a6a541e74be1c731bddc465736639b04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Академик назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор

21:42 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У людей с ожирением в семь раз увеличивается вероятность развития осложнений при COVID-19, а риск смерти возрастает в девять раз, заявил генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.
Он указал, что в таких случаях снизить летальность помогает персонализированная терапия.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 08:00
Маска на подбородке. Как россияне готовятся ко второй волне COVID-19
При этом, по словам гендиректа Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академика РАН Сергея Бойцова, в группе риска находятся и пациенты с болезнями сердца.
Ученый отметил, что этот фактор не повышает риск заразиться коронавирусом, но определяет "более тяжелое течение" COVID-19.
"Они (сердечно-сосудистые патологии.— Прим. ред.) увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", — подчеркнул Бойцов на заседании научного совета.
Академик уточнил, что эти патологии чаще всего встречаются при COVID-19: у каждого третьего пациента, госпитализированного с коронавирусом.
Как рассказал Бойцов, самые частные осложнения со стороны сердца и сосудов при COVID-19 —это тромбозы.
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 19:17Распространение нового коронавируса
В Москве перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток
Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 1 354 163 человека.
За прошлые сутки выявили 13 754 новых случая COVID-19. По числу заболевших на первом месте Москва — 3942 человека (накануне было 4573). В Санкт-Петербурге зафиксировали 638 новых случаев, в Подмосковье — 439. За день скончались 286 пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. За все время 23 491 человек умер. Из больниц выписали 8392 россиян (1 048 097).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Обсудить8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния