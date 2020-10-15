https://ria.ru/20201015/faktor-1579960064.html

Назван повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз фактор

У пациентов с ожирением риск смерти при COVID-19 повышается почти в девять раз, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:41

2020-10-15T15:41

2020-10-15T17:01

распространение нового коронавируса

евгений шляхто

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> У пациентов с ожирением риск смерти при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> повышается почти в девять раз, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Шляхто</a>.Кроме того, у полных людей более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания, добавил ученый.За весь период эпидемии в России выявили 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1 048 097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

Вася Краснов Вывод такой - Жватит жрать товарищи. А то ишь чего удамали. Кредиты, налоги и коммунальные все. Еда, одежда - прямая дорога на кладбище. 33

Piter 1 Главный фактор смертности - покупка медицинского диплома. 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений шляхто, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество