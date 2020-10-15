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https://ria.ru/20201015/evrosoyuz-1579890705.html
Замглавы МИД назвал условие взаимодействия России с Евросоюзом
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:11
2020-10-15T11:46
европейская внешнеполитическая служба
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
александр грушко
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел России <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/">Александр Грушко</a></u> назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя.Ранее во вторник глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>. В то же время глава дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения с Брюсселем "танго в одиночку". Заявление прозвучало на фоне информации о введении новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
Это все бред. Нужен был повод и они его нашли. Навальный это вообще пятое колесо в телеге или просто повод.
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европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, александр грушко, москва, в мире

Замглавы МИД назвал условие взаимодействия России с Евросоюзом

10:11 15.10.2020 (обновлено: 11:46 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя.
"С российской стороны было акцентировано, что взаимодействие с ЕС возможно, но только на основе равноправия и учета законных интересов друг друга", — подчеркнул он на плановых консультациях с заместителем генсекретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.
Ранее во вторник глава МИД Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения с Брюсселем "танго в одиночку". Заявление прозвучало на фоне информации о введении новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:03
Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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Европейская внешнеполитическая службаСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваВ мире
 
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