https://ria.ru/20201015/evrosoyuz-1579890705.html

Замглавы МИД назвал условие взаимодействия России с Евросоюзом

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:11

2020-10-15T10:11

2020-10-15T11:46

европейская внешнеполитическая служба

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

александр грушко

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_0:0:2786:1567_1400x0_80_0_0_b8d40a9a49248fd821c8a4ff682f4319.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел России <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/">Александр Грушко</a></u> назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя.Ранее во вторник глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>. В то же время глава дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения с Брюсселем "танго в одиночку". Заявление прозвучало на фоне информации о введении новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

Nikki_5519 Это все бред. Нужен был повод и они его нашли. Навальный это вообще пятое колесо в телеге или просто повод. 24

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, александр грушко, москва, в мире