Замглавы МИД назвал условие взаимодействия России с Евросоюзом
10:11 15.10.2020 (обновлено: 11:46 15.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие, при котором возможен нормальный диалог Москвы и Брюсселя.
"С российской стороны было акцентировано, что взаимодействие с ЕС возможно, но только на основе равноправия и учета законных интересов друг друга", — подчеркнул он на плановых консультациях с заместителем генсекретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.
Ранее во вторник глава МИД Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения с Брюсселем "танго в одиночку". Заявление прозвучало на фоне информации о введении новых антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
14 октября, 11:11Сказано в эфиреПолитолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.