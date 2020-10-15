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Эрдоган сравнил досрочные выборы с поведением племенных государств
Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал предложение оппозиции провести досрочные выборы. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 15 окт – РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> раскритиковал предложение оппозиции провести досрочные выборы.Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции <a href="http://ria.ru/person_Kemal_Kylychdaroglu/" target="_blank" data-auto="true">Кемаль Кылычдароглу</a> призвал к проведению досрочных президентских и парламентских выборов."Постоянно выходят, говорят: "Досрочные выборы, досрочные выборы…" Какие там досрочные выборы? Если посмотреть, они готовы устраивать выборы каждые три-шесть месяцев. Это поведение племенных государств. Где такое увидишь в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>? В Турции выборы состоятся в июне 2023 года", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
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турция
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган сравнил досрочные выборы с поведением племенных государств

16:52 15.10.2020
 
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Presidential Press Service
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АНКАРА, 15 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал предложение оппозиции провести досрочные выборы.
Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению досрочных президентских и парламентских выборов.
"Постоянно выходят, говорят: "Досрочные выборы, досрочные выборы…" Какие там досрочные выборы? Если посмотреть, они готовы устраивать выборы каждые три-шесть месяцев. Это поведение племенных государств. Где такое увидишь в США, в Европе? В Турции выборы состоятся в июне 2023 года", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
 
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Кемаль КылычдароглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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