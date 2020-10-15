https://ria.ru/20201015/erdogan-1579975911.html
Эрдоган сравнил досрочные выборы с поведением племенных государств
Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал предложение оппозиции провести досрочные выборы. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 15 окт – РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> раскритиковал предложение оппозиции провести досрочные выборы.Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции <a href="http://ria.ru/person_Kemal_Kylychdaroglu/" target="_blank" data-auto="true">Кемаль Кылычдароглу</a> призвал к проведению досрочных президентских и парламентских выборов."Постоянно выходят, говорят: "Досрочные выборы, досрочные выборы…" Какие там досрочные выборы? Если посмотреть, они готовы устраивать выборы каждые три-шесть месяцев. Это поведение племенных государств. Где такое увидишь в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>? В Турции выборы состоятся в июне 2023 года", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире