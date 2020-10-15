https://ria.ru/20201015/epidemiya-1580003638.html

Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb

Российский сериал "Эпидемия" вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb, сообщили в пресс-службе Газпром-медиа. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:29

2020-10-15T18:29

2020-10-15T18:29

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Российский сериал "Эпидемия" вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb, сообщили в пресс-службе Газпром-медиа."Российский сериал "Эпидемия" (производство студии 1-2-3 Production, входит в "Газпром-медиа") появился в рейтинге 100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb (Internet Movie Database), поднявшись к 15 октября с 1406 на 72 место… В настоящий момент "Эпидемия" - единственный сериал из России, находящийся в числе ста самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb", - говорится в пресс-релизе.Рейтинг Most Popular TV Shows, как объяснили в пресс-службе, строится на анализе поведенческих факторов миллионов уникальных пользователей IMDb, а именно 250 миллионов уникальных пользователей в месяц. В рейтинг попадают самые обсуждаемые проекты, которые посетители IMDb чаще всего ищут и оценивают на портале. В сотне самых популярных проектов на сегодняшний день можно найти такие известные сериалы, как "Игра престолов", "Симпсоны", "Мир дикого запада", "Шерлок", "Клан Сопрано"."По данным сервиса FlixPatrol, агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ в 87 странах, сериал уверенно занимает 3-ю строчку в глобальном рейтинге топ-10 Netflix. По количеству просмотров сериал "Эпидемия" входит в топ-10 в 68 странах, в том числе в США, Бразилии, Аргентине, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Греции, Румынии, Турции и России", - отмечается в пресс-релизе."Эпидемия" – экранизация книги Яны Вагнер "Вонгозеро" от режиссера Павла Костомарова. В сериале сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко. Продюсеры сериала, руководители 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов. В центре сюжета - атака неизвестного респираторного вируса, вызывающего быстрое поражение легких. Главный герой Сергей (Кирилл Кяро) в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семьей пытается спастись за границами карантина.

https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html

https://ria.ru/20201015/kino-1579744633.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, анна михалкова, газпром-медиа холдинг