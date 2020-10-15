https://ria.ru/20201015/efremov-1580041064.html

Ефремов посетил храм в СИЗО

Осуждённый на 8 лет за пьяное ДТП артист Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T22:54

2020-10-15T22:54

2020-10-15T22:54

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

новости - религия и мировоззрение

михаил ефремов

русская православная церковь

иван мельников

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Осуждённый на 8 лет за пьяное ДТП артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> посетил храм в СИЗО и исповедался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Мельников</a>.Правозащитник добавил, что, по словам артиста, он раскаялся в содеянном и ждёт апелляции.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, новости - религия и мировоззрение, михаил ефремов, русская православная церковь, иван мельников, москва, происшествия