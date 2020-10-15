Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/efremov-1580041064.html
Ефремов посетил храм в СИЗО
Осуждённый на 8 лет за пьяное ДТП артист Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T22:54
2020-10-15T22:54
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
новости - религия и мировоззрение
михаил ефремов
русская православная церковь
иван мельников
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:89:1359:853_1400x0_80_0_0_85248cbdcc56f9b8104516788f9f32c8.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Осуждённый на 8 лет за пьяное ДТП артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> посетил храм в СИЗО и исповедался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Мельников</a>.Правозащитник добавил, что, по словам артиста, он раскаялся в содеянном и ждёт апелляции.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:0:1203:902_1400x0_80_0_0_b9bead38af94dd2038bc1060741f3071.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, новости - религия и мировоззрение, михаил ефремов, русская православная церковь, иван мельников, москва, происшествия

Ефремов посетил храм в СИЗО

22:54 15.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Осуждённый на 8 лет за пьяное ДТП артист Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился", - сказал Мельников.
Правозащитник добавил, что, по словам артиста, он раскаялся в содеянном и ждёт апелляции.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 16:18
Стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО
 
Обсудить9
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНовости - Религия и мировоззрениеМихаил ЕфремовРусская православная церковьИван МельниковМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния