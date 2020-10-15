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Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне
Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T02:38
2020-10-15T09:27
гуандун
си цзиньпин
китай
в мире
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Си Цзиньпин призвал китайскую армию быть готовой к войне
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/">Си Цзиньпин</a> во время визита на военную базу в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/">Гуандун</a> заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне".В среду в Шэньчжэне проходили праздничные мероприятия по случаю 40-летия с момента основания этой особой экономической зоны. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.Проводя проверку корпуса морской пехоты армии <a href="http://ria.ru/location_China/">Китая</a>, Си Цзиньпин напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными.Также глава государства назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы страны.
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
Сибирь хотят оттяпать. Или Сыктывкар.
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"чтобы быть готовыми отправиться на войну со звездно-полосатым агрессором"
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гуандун
китай
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гуандун, си цзиньпин, китай, в мире

Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

02:38 15.10.2020 (обновлено: 09:27 15.10.2020)
 
© AP Photo / Zha ChunmingМорские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Zha Chunming
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне".
В среду в Шэньчжэне проходили праздничные мероприятия по случаю 40-летия с момента основания этой особой экономической зоны. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.
Проводя проверку корпуса морской пехоты армии Китая, Си Цзиньпин напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными.

"(Вы должны. — Прим. ред.) сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне и находиться в повышенной боевой готовности", — цитирует его телеканал.

Также глава государства назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы страны.
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ГуандунСи ЦзиньпинКитайВ мире
 
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