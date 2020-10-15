https://ria.ru/20201015/china-1579871240.html

Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне". РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T02:38

2020-10-15T02:38

2020-10-15T09:27

гуандун

си цзиньпин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Си Цзиньпин призвал китайскую армию быть готовой к войне

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579884978_0:97:3071:1825_1400x0_80_0_0_fdbc44893c6ab16f2f294842df7e9ff9.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/">Си Цзиньпин</a> во время визита на военную базу в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/">Гуандун</a> заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне".В среду в Шэньчжэне проходили праздничные мероприятия по случаю 40-летия с момента основания этой особой экономической зоны. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.Проводя проверку корпуса морской пехоты армии <a href="http://ria.ru/location_China/">Китая</a>, Си Цзиньпин напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными.Также глава государства назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы страны.

https://ria.ru/20200805/1575363722.html

Александр Аникин Сибирь хотят оттяпать. Или Сыктывкар. 210

Лысый Кучерявый "чтобы быть готовыми отправиться на войну со звездно-полосатым агрессором" 161

43

гуандун

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуандун, си цзиньпин, китай, в мире