https://ria.ru/20201015/china-1579871240.html
Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне
Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T02:38
2020-10-15T02:38
2020-10-15T09:27
гуандун
си цзиньпин
китай
в мире
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Си Цзиньпин призвал китайскую армию быть готовой к войне
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/">Си Цзиньпин</a> во время визита на военную базу в провинции <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/">Гуандун</a> заявил, что китайские солдаты должны "направить усилия на готовность к войне".В среду в Шэньчжэне проходили праздничные мероприятия по случаю 40-летия с момента основания этой особой экономической зоны. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.Проводя проверку корпуса морской пехоты армии <a href="http://ria.ru/location_China/">Китая</a>, Си Цзиньпин напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными.Также глава государства назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы страны.
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
Александр Аникин
Сибирь хотят оттяпать. Или Сыктывкар.
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Лысый Кучерявый
"чтобы быть готовыми отправиться на войну со звездно-полосатым агрессором"
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гуандун
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуандун, си цзиньпин, китай, в мире