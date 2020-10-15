https://ria.ru/20201015/burya-1579889605.html

Росгидромет предупредил о магнитных бурях в конце октября

Ученые прогнозируют магнитные бури с 20 по 29 октября, говорится в сообщении Росгидромета. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:59

2020-10-15T09:59

2020-10-15T12:20

земля

космос - риа наука

российская академия наук

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Ученые прогнозируют магнитные бури с 20 по 29 октября, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>."По данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова Росгидромета, с 20 по 29 октября на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури", — говорится в сообщении.Как уточняет Росгидромет, с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а 25 и 26 октября возможна умеренная магнитная буря. Увеличение мощности возмущений до сильных, по оценкам специалистов, маловероятно.В начале октября ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> также прогнозировали многодневную магнитную бурю. По их расчетам, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

https://ria.ru/20200728/1575044861.html

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земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, российская академия наук, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)