https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html
Пашинян заявил о доказательствах переброски Турцией боевиков в Карабах
Есть доказательства переброски Турцией боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, это было сделано, так как Азербайджан не может воевать там самостоятельно, заявил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:27
2020-10-15T18:27
2020-10-15T18:50
интервью пашиняна риа новости
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Есть доказательства переброски <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, это было сделано, так как <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не может воевать там самостоятельно, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов", - добавил Пашинян.
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: были ли иностранные наемники?
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
2020-10-15T18:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью пашиняна риа новости, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире