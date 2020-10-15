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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html
Пашинян заявил о доказательствах переброски Турцией боевиков в Карабах
Есть доказательства переброски Турцией боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, это было сделано, так как Азербайджан не может воевать там самостоятельно, заявил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:27
2020-10-15T18:50
интервью пашиняна риа новости
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Есть доказательства переброски <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, это было сделано, так как <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не может воевать там самостоятельно, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов", - добавил Пашинян.
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: были ли иностранные наемники?
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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интервью пашиняна риа новости, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о доказательствах переброски Турцией боевиков в Карабах

18:27 15.10.2020 (обновлено: 18:50 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев берет интервью у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференции
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Есть доказательства переброски Турцией боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, это было сделано, так как Азербайджан не может воевать там самостоятельно, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Об этом уже весь мир говорит. Это очень важный нюанс, и важен он еще и потому, что поможет понять, кто и по каким соображениям начал эти военные действия. Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ… Это уже доказано во всём мире", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов", - добавил Пашинян.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Пашиняна РИА НовостиНикол ПашинянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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