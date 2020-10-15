https://ria.ru/20201015/boeviki-1579997630.html

Пашинян связал уничтоженных в Грозном боевиков с Карабахом

Боевики могли быть переброшены Турцией на Северный Кавказ, чтобы отвлечь внимание России от Нагорного Карабаха, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:13

2020-10-15T18:13

2020-10-15T18:42

интервью пашиняна риа новости

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

северный кавказ

нагорный карабах

национальный антитеррористический комитет рф

грозный

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Боевики могли быть переброшены <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> на Северный Кавказ, чтобы отвлечь внимание России от <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии. И я вижу тут непосредственную связь в этом процессе: боевики из Сирии были переведены Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, а сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы, в его локальном смысле", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Вопрос в том, случайность ли это или запланированная акция с целью дестабилизировать Северный Кавказ, чтобы отвлечь российское внимание от событий, которые сейчас происходят на Южном Кавказе – в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это очень важный нюанс, который должны оценить в России", - добавил он.Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, были ликвидированы в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, погибли три сотрудника правоохранительных органов. Группу вооруженных бандитов обнаружили во вторник в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, сообщал <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html

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северный кавказ

нагорный карабах

грозный

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: были ли иностранные наемники? Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:13 true PT6M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью пашиняна риа новости, никол пашинян, северный кавказ, нагорный карабах, национальный антитеррористический комитет рф, грозный, азербайджан, армения, в мире