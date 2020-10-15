https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579984677.html

Путин заявил об обострении проблемы безработицы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:34

2020-10-15T17:34

2020-10-15T17:34

рашид темрезов

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с главой Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашидом Темрезовым</a> отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта проблема сейчас обостряется по стране в целом.Путин в четверг провел рабочую встречу с Темрезовым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.В ходе встречи президент попросил главу КЧР доложить о ситуации с безработицей в регионе. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?" - спросил Путин Темрезова.Глава КЧР ответил, что власти республики видят решение в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве."У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса", - рассказал Темрезов.Глава КЧР добавил, что в сельском хозяйстве планируется создать более 3 тысяч рабочих мест к 2023 году.

https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579933040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, владимир путин, экономика