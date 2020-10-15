https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579984677.html
Путин заявил об обострении проблемы безработицы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:34
2020-10-15T17:34
2020-10-15T17:34
рашид темрезов
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с главой Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашидом Темрезовым</a> отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта проблема сейчас обостряется по стране в целом.Путин в четверг провел рабочую встречу с Темрезовым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.В ходе встречи президент попросил главу КЧР доложить о ситуации с безработицей в регионе. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?" - спросил Путин Темрезова.Глава КЧР ответил, что власти республики видят решение в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве."У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса", - рассказал Темрезов.Глава КЧР добавил, что в сельском хозяйстве планируется создать более 3 тысяч рабочих мест к 2023 году.
https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579933040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым
отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта проблема сейчас обостряется по стране в целом.
Путин в четверг провел рабочую встречу с Темрезовым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
В ходе встречи президент попросил главу КЧР доложить о ситуации с безработицей в регионе. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?" - спросил Путин Темрезова.
Глава КЧР ответил, что власти республики видят решение в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
"У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса", - рассказал Темрезов.
Глава КЧР добавил, что в сельском хозяйстве планируется создать более 3 тысяч рабочих мест к 2023 году.