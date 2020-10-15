https://ria.ru/20201015/armeniya-1579914585.html

Армения заявила о пяти погибших военных с начала конфликта

Армянская генпрокуратура сообщила о гибели пяти и ранении 11 армянских военнослужащих в результате ударов вооруженных сил Азербайджана по территории Армении с... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:03

2020-10-15T12:03

2020-10-15T12:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.</strong> Армянская генпрокуратура сообщила о гибели пяти и ранении 11 армянских военнослужащих в результате ударов вооруженных сил Азербайджана по территории Армении с начала эскалации карабахского конфликта."В целом, в результате агрессии, развязанной ВС Азербайджана, с 27 сентября погибли пять и получили ранение 11 военнослужащих, находящихся на территории Армении и никак не вовлеченных в военные действия", - говорится в сообщении генпрокуратуры, поступившем в распоряжение РИА Новости.В ведомстве заявили также, что с начала конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> один мирный житель погиб и трое, в том числе ребенок, были ранены.Уточняется, что мирный житель погиб в результате обстрела с сопредельной стороны села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении. По данным генпрокуратуры, трое из пяти военнослужащих погибли в результате атаки 10 октября ударного беспилотника в населенном пункте Кагнут Сюникской области республики, двое - после удара по военной технике, дежурившей у общины Шатван Варденисского района страны. Там же были ранены десять армянских военнослужащих, а поблизости ранение получил подросток.В генпрокуратуре отметили, что указанные случаи задокументированы в рамках расследования уголовных дел по статьям "агрессивная война", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "бездействие или отдача преступного приказа во время вооруженного конфликта", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", "убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", "умышленное уничтожение или повреждение имущества"."Продолжаются работы для полноценной уголовно-правовой оценки совершенных азербайджанскими вооруженными силами преступлений и привлечения виновных к уголовной ответственности", - отметили в генпрокуратуре.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201014/voennye-1579755476.html

Ваша Совесть И что? Если военнослужащие находятся на территории Армении они не подлежат уничтожению? А нефиг стрелять с территории Армении по территории Азербайджана и не будет погибших. 10

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире