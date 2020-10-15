https://ria.ru/20201015/aliev-1580006199.html
Алиев назвал Пашиняна "продуктом Сороса"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал премьера Армении Никола Пашиняна "продуктом Сороса". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:39
2020-10-15T18:39
2020-10-15T20:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
интервью алиева риа новости
никол пашинян
дмитрий киселев
джордж сорос
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> назвал премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> "продуктом <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Soros/" target="_blank" data-auto="true">Сороса</a>"."Я часто говорю, что Пашинян – это продукт (американского миллиардера Джорджа - ред.) Сороса. И думаю, со мной согласятся все", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Он отметил, что "развал <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> тоже начался с сепаратизма в Нагорном Карабахе"."Это стало пусковым крючком. Ведь многие забывают эти митинги, кто их организовывал, кто стоял за этим", - считает Алиев.Президент Азербайджана напомнил, что исторически территории <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> принадлежали азербайджанцам – в начале XIX века был заключен Кюрекчайский договор по которому Караюбахское ханство перешло в подданство <a href="http://ria.ru/location_Rossijjskaja_imperija/" target="_blank" data-auto="true">Российской империи</a>, в котором "ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства"."Массовое переселение армянского населения в этот регион началось после двух русско-персидских войн 1813 и 1828 годов, и с тех пор с территории современного <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, и частично Восточной Анатолии началось массовое переселение армян в Карабахский регион. Это что касается того, кому эта земля принадлежит исторически", - пояснил Алиев.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579995789.html
https://ria.ru/20201015/karabakh-1580003372.html
Лаврентий Павлович
Это правда. Пашинян-это продукт созданный американцами, как и Саакашвили, Навальный, много других "деятелей".
56
Он и Еще Раз Он
Тут прав курносый, не поспоришь!
49
9
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью алиева риа новости, никол пашинян, дмитрий киселев, джордж сорос, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире