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Клишас рассказал о законопроекте о федеральных территориях
Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесён в Госдуму в ближайшие две-три недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:15
2020-10-14T17:20
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесён в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в ближайшие две-три недели, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Закон о федеральных территориях будет внесен в Думу в течение двух-трёх недель. Сейчас идет напряженная работа над проектом", - сообщил сенатор.По его словам, в законе будет определен порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.Как сообщил Клишас, закон определит, как будут строиться бюджетные отношения в пределах указанной территории."В законопроекте будет определено, какие полномочия органов публичной власти должны быть переданы на уровень федеральной территории для решения тех задач, ради которых федеральная территория будет образована", - сказал он.Глава 3 Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> была дополнена положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории Российской Федерации федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html
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РИА Новости
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество

Клишас рассказал о законопроекте о федеральных территориях

17:15 14.10.2020 (обновлено: 17:20 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесён в Госдуму в ближайшие две-три недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Закон о федеральных территориях будет внесен в Думу в течение двух-трёх недель. Сейчас идет напряженная работа над проектом", - сообщил сенатор.
По его словам, в законе будет определен порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.
Как сообщил Клишас, закон определит, как будут строиться бюджетные отношения в пределах указанной территории.
"В законопроекте будет определено, какие полномочия органов публичной власти должны быть переданы на уровень федеральной территории для решения тех задач, ради которых федеральная территория будет образована", - сказал он.
Глава 3 Конституции Российской Федерации была дополнена положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории Российской Федерации федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
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