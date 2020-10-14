https://ria.ru/20201014/zakonoproekt-1579812119.html

Клишас рассказал о законопроекте о федеральных территориях

Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесён в Госдуму в ближайшие две-три недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:15

2020-10-14T17:15

2020-10-14T17:20

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесён в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в ближайшие две-три недели, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Закон о федеральных территориях будет внесен в Думу в течение двух-трёх недель. Сейчас идет напряженная работа над проектом", - сообщил сенатор.По его словам, в законе будет определен порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.Как сообщил Клишас, закон определит, как будут строиться бюджетные отношения в пределах указанной территории."В законопроекте будет определено, какие полномочия органов публичной власти должны быть переданы на уровень федеральной территории для решения тех задач, ради которых федеральная территория будет образована", - сказал он.Глава 3 Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> была дополнена положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории Российской Федерации федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.

https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество