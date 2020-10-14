https://ria.ru/20201014/zakharova-1579856180.html

Захарова прокомментировала возможное прекращении диалога с Евросоюзом

Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T21:48

2020-10-14T21:48

2020-10-14T23:20

россия

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Отвечая на вопрос, возможны ли дальнейшие взаимоотношения с ЕС и могут ли "последней каплей" стать новые антироссийские санкции, она посоветовала спросить у западных партнеров, чего они добиваются.Ранее главы МИД стран <u><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюза</a></u> достигли политического решения по новым ограничительным мерам. Накануне, во вторник, глава МИД <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a></u>, комментируя ситуацию, не исключил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом.Она отметила, что России незачем отчитываться о своей надежности как партнера. "Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь", — подчеркнула официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

Мила Юрьева Россию публично объявили отравителем своих граждан. Какое государство такое потерпит. По-моему это уже через край. Дело даже не в санкциях. Сама констатация факта оскорбительна и требует соответствующего отношения к тем, кто бездоказательно Россию оговаривает перед всем миром. 453

Арсений Новиков Надоела. 166

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сергей лавров, евросоюз