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https://ria.ru/20201014/zakharova-1579856180.html
Захарова прокомментировала возможное прекращении диалога с Евросоюзом
Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:48
2020-10-14T23:20
россия
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Отвечая на вопрос, возможны ли дальнейшие взаимоотношения с ЕС и могут ли "последней каплей" стать новые антироссийские санкции, она посоветовала спросить у западных партнеров, чего они добиваются.Ранее главы МИД стран <u><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюза</a></u> достигли политического решения по новым ограничительным мерам. Накануне, во вторник, глава МИД <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a></u>, комментируя ситуацию, не исключил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом.Она отметила, что России незачем отчитываться о своей надежности как партнера. "Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь", — подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
Россию публично объявили отравителем своих граждан. Какое государство такое потерпит. По-моему это уже через край. Дело даже не в санкциях. Сама констатация факта оскорбительна и требует соответствующего отношения к тем, кто бездоказательно Россию оговаривает перед всем миром.
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Надоела.
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россия
РИА Новости
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россия, мария захарова, сергей лавров, евросоюз

Захарова прокомментировала возможное прекращении диалога с Евросоюзом

21:48 14.10.2020 (обновлено: 23:20 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Отвечая на вопрос, возможны ли дальнейшие взаимоотношения с ЕС и могут ли "последней каплей" стать новые антироссийские санкции, она посоветовала спросить у западных партнеров, чего они добиваются.
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Ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения по новым ограничительным мерам. Накануне, во вторник, глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, не исключил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом.

"Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует Россия в целом как государство, Москва политически — когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны — когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором, несмотря на то что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране — ресурсы как поставлялись, так и поставляются", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что России незачем отчитываться о своей надежности как партнера. "Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь", — подчеркнула официальный представитель МИД.

"Поэтому вопросы адресуйте им: что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров", — сказала Захарова.

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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюз
 
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