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Источник: в Москве задержали экс-директора Дербентского музея-заповедника
В Москве задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:39
2020-10-14T12:39
москва
дербент
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА Новости в администрации города <a href="http://ria.ru/location_Derbent/" target="_blank" data-auto="true">Дербента</a>.Источник добавил, что администрация Дербента имела к Ибрагимову "очень много претензий - в основном, по предыдущему месту работы" - в возглавляемом им колхозе имени Жданова.
москва
дербент
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москва, дербент, происшествия

Источник: в Москве задержали экс-директора Дербентского музея-заповедника

12:39 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. В Москве задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА Новости в администрации города Дербента.
"Нам подтвердили факт его задержания в Москве, будут перевозить в Махачкалу в ближайшее время", – сказал собеседник.
Источник добавил, что администрация Дербента имела к Ибрагимову "очень много претензий - в основном, по предыдущему месту работы" - в возглавляемом им колхозе имени Жданова.
 
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