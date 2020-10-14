https://ria.ru/20201014/zaderzhanie-1579741241.html
Источник: в Москве задержали экс-директора Дербентского музея-заповедника
В Москве задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:39
2020-10-14T12:39
2020-10-14T12:39
москва
дербент
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА Новости в администрации города <a href="http://ria.ru/location_Derbent/" target="_blank" data-auto="true">Дербента</a>.Источник добавил, что администрация Дербента имела к Ибрагимову "очень много претензий - в основном, по предыдущему месту работы" - в возглавляемом им колхозе имени Жданова.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дербент, происшествия