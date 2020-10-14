https://ria.ru/20201014/zaderzhanie-1579741241.html

Источник: в Москве задержали экс-директора Дербентского музея-заповедника

В Москве задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:39

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2020-10-14T12:39

москва

дербент

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщил источник РИА Новости в администрации города <a href="http://ria.ru/location_Derbent/" target="_blank" data-auto="true">Дербента</a>.Источник добавил, что администрация Дербента имела к Ибрагимову "очень много претензий - в основном, по предыдущему месту работы" - в возглавляемом им колхозе имени Жданова.

москва

дербент

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дербент, происшествия