Медведев одобрил идею создания центра фундаментальной вирусологии
14:17 14.10.2020 (обновлено: 15:00 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его словам, такая работа должна идти параллельно с подготовкой вакцин и лекарств.
"Такого рода центр и сотрудничество в сфере фундаментальной вирусологии действительно необходимо. Это должно идти параллельно с процессом подготовки новых вакцин, испытаний новых лекарств, применения их на практике. Но это уже практическая медицина, а вот фундаментальные вещи - они, безусловно, очень важны", - сказал Медведев на встрече с главой РАН Александром Сергеевым, который выступил с инициативой создания такого центра.
Он отметил, что России "безусловно нужно вкладываться в это" и "заниматься этой проблемой", предложив Сергееву обсудить будущий центр и ряд других вопросов.
По словам Сергеева, новый центр мог бы заниматься созданием научно-технического задела "и по вирусам естественного происхождения, и по синтетическим вирусам", используя самый современный инструментарий, чтобы на молекулярном уровне изучать взаимодействие вирусов с живыми клетками. "К сожалению, у нас здесь мало что есть. Вопрос инструментария является совершенно принципиальным", - добавил глава РАН.
"Этот центр не будет дублировать работу наших организаций, которые занимаются сейчас практическими воплощениями тест-систем, вакцин в Минздраве, Роспотребнадзоре и ФМБА... Этот центр будет открыт для международных контактов", - отметил Сергеев.