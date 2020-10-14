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https://ria.ru/20201014/virusologiya-1579764464.html
Медведев одобрил идею создания центра фундаментальной вирусологии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:17
2020-10-14T15:00
александр сергеев (ран)
дмитрий медведев
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его словам, такая работа должна идти параллельно с подготовкой вакцин и лекарств."Такого рода центр и сотрудничество в сфере фундаментальной вирусологии действительно необходимо. Это должно идти параллельно с процессом подготовки новых вакцин, испытаний новых лекарств, применения их на практике. Но это уже практическая медицина, а вот фундаментальные вещи - они, безусловно, очень важны", - сказал Медведев на встрече с главой <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>, который выступил с инициативой создания такого центра.Он отметил, что России "безусловно нужно вкладываться в это" и "заниматься этой проблемой", предложив Сергееву обсудить будущий центр и ряд других вопросов. По словам Сергеева, новый центр мог бы заниматься созданием научно-технического задела "и по вирусам естественного происхождения, и по синтетическим вирусам", используя самый современный инструментарий, чтобы на молекулярном уровне изучать взаимодействие вирусов с живыми клетками. "К сожалению, у нас здесь мало что есть. Вопрос инструментария является совершенно принципиальным", - добавил глава РАН.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579586327.html
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579764032.html
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александр сергеев (ран), дмитрий медведев, российская академия наук, общество

Медведев одобрил идею создания центра фундаментальной вирусологии

14:17 14.10.2020 (обновлено: 15:00 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его словам, такая работа должна идти параллельно с подготовкой вакцин и лекарств.
"Такого рода центр и сотрудничество в сфере фундаментальной вирусологии действительно необходимо. Это должно идти параллельно с процессом подготовки новых вакцин, испытаний новых лекарств, применения их на практике. Но это уже практическая медицина, а вот фундаментальные вещи - они, безусловно, очень важны", - сказал Медведев на встрече с главой РАН Александром Сергеевым, который выступил с инициативой создания такого центра.
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Он отметил, что России "безусловно нужно вкладываться в это" и "заниматься этой проблемой", предложив Сергееву обсудить будущий центр и ряд других вопросов.
По словам Сергеева, новый центр мог бы заниматься созданием научно-технического задела "и по вирусам естественного происхождения, и по синтетическим вирусам", используя самый современный инструментарий, чтобы на молекулярном уровне изучать взаимодействие вирусов с живыми клетками. "К сожалению, у нас здесь мало что есть. Вопрос инструментария является совершенно принципиальным", - добавил глава РАН.
"Этот центр не будет дублировать работу наших организаций, которые занимаются сейчас практическими воплощениями тест-систем, вакцин в Минздраве, Роспотребнадзоре и ФМБА... Этот центр будет открыт для международных контактов", - отметил Сергеев.
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Александр Сергеев (РАН)Дмитрий МедведевРоссийская академия наукОбщество
 
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