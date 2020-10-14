https://ria.ru/20201014/virusologiya-1579764464.html

Медведев одобрил идею создания центра фундаментальной вирусологии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:17

2020-10-14T14:17

2020-10-14T15:00

александр сергеев (ран)

дмитрий медведев

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> одобрил идею создания в России центра фундаментальной вирусологии, который бы занимался исследованием вирусов - по его словам, такая работа должна идти параллельно с подготовкой вакцин и лекарств."Такого рода центр и сотрудничество в сфере фундаментальной вирусологии действительно необходимо. Это должно идти параллельно с процессом подготовки новых вакцин, испытаний новых лекарств, применения их на практике. Но это уже практическая медицина, а вот фундаментальные вещи - они, безусловно, очень важны", - сказал Медведев на встрече с главой <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>, который выступил с инициативой создания такого центра.Он отметил, что России "безусловно нужно вкладываться в это" и "заниматься этой проблемой", предложив Сергееву обсудить будущий центр и ряд других вопросов. По словам Сергеева, новый центр мог бы заниматься созданием научно-технического задела "и по вирусам естественного происхождения, и по синтетическим вирусам", используя самый современный инструментарий, чтобы на молекулярном уровне изучать взаимодействие вирусов с живыми клетками. "К сожалению, у нас здесь мало что есть. Вопрос инструментария является совершенно принципиальным", - добавил глава РАН.

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579586327.html

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579764032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сергеев (ран), дмитрий медведев, российская академия наук, общество