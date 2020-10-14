РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет РАН по космосу поддерживает инициативу "Роскосмоса" о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее двух-трех миссий автоматических аппаратов, задачей которых станет возврат проб грунта и атмосферы на Землю. Об этом говорится в решении совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Подтвердить уникальную научную значимость возврата образцов вещества с поверхности и атмосферы Венеры как важнейшей цели на завершающем этапе программы исследования Венеры", - говорится в решении ученых.
Ранее из доклада представителя НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН стало известно, что российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, отправляемой в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третьей в июне 2034 года - доставка на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. О планах доставки грунта с Венеры в интервью РИА Новости в августе рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature.
Совет РАН по космосу в своем решении уделил этому вопросу отдельное внимание. "Подтвердить важность сформулированных ранее научных задач проекта "Венера-Д" и их возросшую актуальность, с учетом возможной обитаемости облачного слоя, на которую указывают результаты только что опубликованных наземных наблюдений", - говорится в решении совета.