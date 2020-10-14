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https://ria.ru/20201014/venera-1579679998.html
РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
Совет РАН по космосу поддерживает инициативу "Роскосмоса" о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T01:14
2020-10-14T01:14
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земля
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу поддерживает инициативу "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмоса</a>" о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее двух-трех миссий автоматических аппаратов, задачей которых станет возврат проб грунта и атмосферы на Землю. Об этом говорится в решении совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Ранее из доклада представителя НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Институте космических исследований</a> РАН стало известно, что российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, отправляемой в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третьей в июне 2034 года - доставка на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. О планах доставки грунта с Венеры в интервью РИА Новости в августе рассказал гендиректор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>.Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature.Совет РАН по космосу в своем решении уделил этому вопросу отдельное внимание. "Подтвердить важность сформулированных ранее научных задач проекта "Венера-Д" и их возросшую актуальность, с учетом возможной обитаемости облачного слоя, на которую указывают результаты только что опубликованных наземных наблюдений", - говорится в решении совета.
https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html
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земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин

РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры

01:14 14.10.2020
 
© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / Markus Gann
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет РАН по космосу поддерживает инициативу "Роскосмоса" о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее двух-трех миссий автоматических аппаратов, задачей которых станет возврат проб грунта и атмосферы на Землю. Об этом говорится в решении совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Подтвердить уникальную научную значимость возврата образцов вещества с поверхности и атмосферы Венеры как важнейшей цели на завершающем этапе программы исследования Венеры", - говорится в решении ученых.
Ранее из доклада представителя НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН стало известно, что российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, отправляемой в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третьей в июне 2034 года - доставка на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. О планах доставки грунта с Венеры в интервью РИА Новости в августе рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature.
Совет РАН по космосу в своем решении уделил этому вопросу отдельное внимание. "Подтвердить важность сформулированных ранее научных задач проекта "Венера-Д" и их возросшую актуальность, с учетом возможной обитаемости облачного слоя, на которую указывают результаты только что опубликованных наземных наблюдений", - говорится в решении совета.
Венера-Д - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
 
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Хочу стать космонавтомЗемляКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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