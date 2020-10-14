Названа дата второй фазы испытаний вакцины от COVID института Чумакова
15:29 14.10.2020 (обновлено: 15:39 14.10.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Девятнадцатого октября стартует вторая фаза (испытаний вакцины института Чумакова - ред.), в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Серьезных осложнений у добровольцев, сделавших прививку от коронавируса института Чумакова, нет, сообщила Татьяна Голикова.
"6 октября в рамках первой фазы (испытаний вакцины института Чумакова - ред.) было привито 15 добровольцев. Серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Ранее сообщалось, что Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН работает над цельновирионной вакциной, в основе которой используется вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.
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