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https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579782773.html
Названа дата второй фазы испытаний вакцины от COVID института Чумакова
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:29
2020-10-14T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Серьезных осложнений у добровольцев, сделавших прививку от коронавируса института Чумакова, нет, сообщила Татьяна Голикова.Ранее сообщалось, что Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> работает над цельновирионной вакциной, в основе которой используется вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Названа дата второй фазы испытаний вакцины от COVID института Чумакова

15:29 14.10.2020 (обновлено: 15:39 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Девятнадцатого октября стартует вторая фаза (испытаний вакцины института Чумакова - ред.), в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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Серьезных осложнений у добровольцев, сделавших прививку от коронавируса института Чумакова, нет, сообщила Татьяна Голикова.
"6 октября в рамках первой фазы (испытаний вакцины института Чумакова - ред.) было привито 15 добровольцев. Серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Ранее сообщалось, что Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН работает над цельновирионной вакциной, в основе которой используется вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.
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