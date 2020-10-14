https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579782773.html

Названа дата второй фазы испытаний вакцины от COVID института Чумакова

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:29

2020-10-14T15:29

2020-10-14T15:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в институте Чумакова, стартует 19 октября, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Серьезных осложнений у добровольцев, сделавших прививку от коронавируса института Чумакова, нет, сообщила Татьяна Голикова.Ранее сообщалось, что Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> работает над цельновирионной вакциной, в основе которой используется вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество