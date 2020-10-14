Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html
Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц
Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:40
2020-10-14T20:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575997372_0:0:848:478_1400x0_80_0_0_92e6dc48fc462024e4ae4bfdd7c5480d.jpg
<strong>СКОЛКОВО, 14 окт - РИА Новости.</strong> Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года, заявил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - заявил Министр. Он уточнил, что речь идет про вакцину "Спутник V" НИЦ Гамалеи и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>, производимую заводом "Биннофарм".При этом Мантуров отметил, что сегодня самая главная задача фармкомпаний, большое количество которых уже подключилось к работе над вакциной - это масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. "Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - уточнил Мантуров."А дальше уже внутренний рынок и внешний рынок - это, как говорится, принятие решения по процедуре. Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны медицинские учреждения тоже масштабироваться, будут и передвижные, как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - продолжил он.Мантуров рассчитывает, что в дальнейшем вакцина может пойти на экспорт. "РФПИ здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинская Америка</a>, наши друзья из <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕвраЗЭС</a> - это <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>. Поэтому работу ведем в двух направления одновременно. В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/vaktsina-1579467242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/privivka-1579554475.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575997372_114:0:757:482_1400x0_80_0_0_67e0039d9a603bba3321a03c03917476.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц

14:40 14.10.2020 (обновлено: 20:31 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
Производство первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СКОЛКОВО, 14 окт - РИА Новости. Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - заявил Министр. Он уточнил, что речь идет про вакцину "Спутник V" НИЦ Гамалеи и РФПИ, производимую заводом "Биннофарм".
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 18:48
Широкое применение вакцины "Спутник V" может начаться в ноябре
При этом Мантуров отметил, что сегодня самая главная задача фармкомпаний, большое количество которых уже подключилось к работе над вакциной - это масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. "Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - уточнил Мантуров.
"А дальше уже внутренний рынок и внешний рынок - это, как говорится, принятие решения по процедуре. Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны медицинские учреждения тоже масштабироваться, будут и передвижные, как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - продолжил он.
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:28
В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от COVID
Мантуров рассчитывает, что в дальнейшем вакцина может пойти на экспорт. "РФПИ здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, Индия, Латинская Америка, наши друзья из ЕвраЗЭС - это Казахстан, Белоруссия. Поэтому работу ведем в двух направления одновременно. В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
Лента новостейМолния