Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц
14:40 14.10.2020 (обновлено: 20:31 14.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
СКОЛКОВО, 14 окт - РИА Новости. Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - заявил Министр. Он уточнил, что речь идет про вакцину "Спутник V" НИЦ Гамалеи и РФПИ, производимую заводом "Биннофарм".
12 октября, 18:48Широкое применение вакцины "Спутник V" может начаться в ноябре
При этом Мантуров отметил, что сегодня самая главная задача фармкомпаний, большое количество которых уже подключилось к работе над вакциной - это масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. "Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - уточнил Мантуров.
"А дальше уже внутренний рынок и внешний рынок - это, как говорится, принятие решения по процедуре. Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны медицинские учреждения тоже масштабироваться, будут и передвижные, как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - продолжил он.
Мантуров рассчитывает, что в дальнейшем вакцина может пойти на экспорт. "РФПИ здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, Индия, Латинская Америка, наши друзья из ЕвраЗЭС - это Казахстан, Белоруссия. Поэтому работу ведем в двух направления одновременно. В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19