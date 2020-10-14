https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html

Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц

Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:40

2020-10-14T14:40

2020-10-14T20:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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<strong>СКОЛКОВО, 14 окт - РИА Новости.</strong> Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года, заявил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - заявил Министр. Он уточнил, что речь идет про вакцину "Спутник V" НИЦ Гамалеи и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>, производимую заводом "Биннофарм".При этом Мантуров отметил, что сегодня самая главная задача фармкомпаний, большое количество которых уже подключилось к работе над вакциной - это масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. "Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - уточнил Мантуров."А дальше уже внутренний рынок и внешний рынок - это, как говорится, принятие решения по процедуре. Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны медицинские учреждения тоже масштабироваться, будут и передвижные, как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - продолжил он.Мантуров рассчитывает, что в дальнейшем вакцина может пойти на экспорт. "РФПИ здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинская Америка</a>, наши друзья из <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕвраЗЭС</a> - это <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>. Поэтому работу ведем в двух направления одновременно. В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/vaktsina-1579467242.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/privivka-1579554475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)