https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579682859.html
В РАН оценили ход испытаний вакцины центра Чумакова от коронавируса
У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса SARS-СoV-2, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:31
2020-10-14T03:31
2020-10-14T05:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
здоровье - общество
российская академия наук
москва
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса SARS-СoV-2, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, не обнаружили "нежелательных явлений", сообщил РИА Новости президент РАН <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сергеев</a>.По его словам, у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37-38 градусов).Также, отметил Сергеев, первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит "нормально"."Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем", — заключил глава РАН.Вакцина, созданная в Центре Чумакова, — цельновирионная. В основе препарата используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств, но при этом вирус сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. В России уже зарегистрировали созданную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину от COVID-19 "Спутник V", на очереди — препарат "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".Ранее сообщалось, что Центр Чумакова рассчитывает в ноябре завершить вторую фазу испытаний своей вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579505902.html
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук, москва
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса SARS-СoV-2, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук
, не обнаружили "нежелательных явлений", сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев
.
"Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет", — сказал Сергеев.
По его словам, у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37-38 градусов).
Также, отметил Сергеев, первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит "нормально".
"Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем", — заключил глава РАН.
Вакцина, созданная в Центре Чумакова, — цельновирионная. В основе препарата используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств, но при этом вирус сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
В России уже зарегистрировали созданную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину от COVID-19 "Спутник V", на очереди — препарат "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".
Ранее сообщалось, что Центр Чумакова рассчитывает в ноябре завершить вторую фазу испытаний своей вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.