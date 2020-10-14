https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

"Сорвали цепочку, порезали шею": Уганда открыта, опасно ли ехать

Границы для иностранцев готова открыть Уганда. Для поездки туда понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, выполненного в течение 72... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T14:45

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Границы для иностранцев готова <a href="https://ria.ru/20201013/uganda-1579585873.html" target="_blank">открыть</a> Уганда. Для поездки туда понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, выполненного в течение 72 часов до прилета. Еще — хорошее самочувствие, так как там будет медосмотр. Не стоит забывать и о прививке от желтой лихорадки, обязательной для многих государств Африки. О том, что ждет экстремальных туристов, которые все-таки доберутся до далекой страны, — в материале РИА Новости.Желание сбылось"Перед экспедицией в Уганду одна путешественница загадала желание потрогать горную гориллу. И в джунглях пробегающее мимо животное буквально зацепилось именно за эту девушку. Они кубарем покатились по лесу, — <a href="https://ria.ru/20191126/1560814710.html" target="_blank">рассказывает</a> путешественник Андрей Андреев, побывавший на всех континентах. — Желание сбылось, хотя поврежденная нога не позволила туристке продолжить путешествие по Африке".Именно за тем, чтобы увидеть этих редких приматов, которых в мире осталось немногим более тысячи особей, едут в Уганду. Они обитают в национальных парках "Непроходимый лес Бвинди", "Мгахинга<strong>"</strong>.Лес действительно не очень проходимый. "Полтора часа с гориллами в Уганде стоит 600 долларов с человека, в Руанде — 1500, — объясняет Ирина Доронина, менеджер по туризму компании, специализирующейся на экскурсионных турах по всему миру. — Но не стоит думать, что мы приходим на поляну, где гуляет семейство обезьян, и фотографируем их. Это настоящие джунгли, где нет открытых площадок, а приматы, особенно самцы, бегают очень быстро. Рейнджеры отслеживают их с помощью GPS и знают, куда идти, однако животные постоянно перемещаются. Увидели обезьян — ложимся и снимаем, чтобы они нас не заметили и не убежали".Год назад Ирина была в Уганде. "За шесть с половиной часов мы три раза видели горилл. — говорит она. — Это сложный треккинг, для которого необходима физическая подготовка, специальная одежда. Влажность в лесу 90 процентов, тропинок нет. Но это впечатления на всю жизнь".Порыбачить и увидеть носороговТакже туда едут, чтобы посмотреть на истоки Нила, водопад Мерчисона — самый большой в стране, порыбачить на озере Виктория (крупнейшем в Африке). В парке у водопада — буйволы, антилопы, жирафы Ротшильда и слоны. В юго-западных лесах — шимпанзе, зеленые мартышки и павианы-анубисы. Но для сафари эксперт советует все же Кению или Танзанию, там животных побольше.Еще в этой стране есть заповедник носорогов Зива. Сейчас этих животных в Уганде можно увидеть только там, встречаются и редчайшие белые.Сорвали цепочку, порезали шеюО том, насколько безопасно путешествовать в Уганду, мнения разнятся. Например, по <a href="https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0.aspx" target="_blank">данным</a> Консульского информационного портала КД МИД России, в Кампале (столица) и других городах очень много воров-карманников (в магазинах, на рынках, в общественном транспорте). Крадут и из автомобилей, сами машины угоняют, даже на охраняемых стоянках, залезают в номера гостиниц.Случаются вооруженные налеты на иностранцев. Бывают и убийства с целью ограбления, нередки изнасилования.В Ситуационно-кризисном центре МИД России <a href="https://sos.midhelp.ru/spravochnik_stran/item/2611" target="_blank">уточняют</a>, что высокий уровень уличной преступности — в основном в неблагополучных районах крупных городов, особенно в трущобных кварталах и некоторых пригородах Кампалы. Бывали даже похищения иностранных граждан с целью выкупа."Местные считают, что белые приезжают с миллиардами в кармане. Их не любят. Вслух не скажут, но многие убеждены, что во всех бедах Африки виноваты музунгу (белые), — <a href="https://zen.yandex.com/media/id/5d50247cfbe6e700ac593bb9/v-ugandu-ia-bolshe-ne-poedu-nikogda-5dc132cb23bf4800b299352a" target="_blank">рассказывает</a> россиянка, проработавшая в Уганде два года. — Был случай, стояли в большой пробке и прямо из машины через окно с меня сорвали золотую цепочку с крестиком, порезали шею. На улицу выходить в одиночку реально опасно. Я жила в квартире с собакой. Дом типа "под охраной", но толку мало. До уличной преступности властям нет никакого дела".Не бросайтесь на животных, ночью сидите в отеле"Соблюдая простые меры осторожности и гигиены, вы сделаете свое путешествие максимально безопасным!" — пишет Андрей Пестрев, гид и автор эксклюзивных путешествий по Африке. Не надо бросаться на животных, есть все подряд немытыми руками, ходить ночью по городу, размахивая кошельком.Ирина Доронина уточняет, что Кампала — достаточно большой город, где разные районы, а туристы живут в отелях категории "четыре и пять звезд". "Мы ходили пешком из гостиницы в супермаркет. Делать это в светлое время суток безопасно, — уверяет она. — А так перемещались на машине, где в наше отсутствие всегда находился водитель".Чистые туалеты, самый вкусный авокадоИз Кампалы до нацпарка с гориллами ехать десять часов, но везде есть заправки, кафе, чистые туалеты. Комфорт передвижений, по словам Ирины, выше, чем в Кении.По ценам, если сравнивать с соседями, Уганда дешевле, чем Танзания, но дороже, чем Кения. Так как это бывшая британская колония, кухня там понятна европейцам. "Тут выращивают прекрасный кофе, круглый год — овощи и фрукты. Самый вкусный авокадо я ела именно в Уганде, а стоят эти плоды три копейки, — говорит сотрудница турфирмы. — Прекрасные манго. Мясо нередко готовят на гриле, очень много рыбы, ее вылавливают в том числе в озере Виктория. Но какого-то национального колорита я не увидела. В любом случае, мясоед турист, вегетарианец или кто-то еще, — проблем не будет".Как попасть в УгандуХотя страна открывается для туристов, вряд ли россияне поедут туда в ближайшее время. Во-первых, добраться сложно. Авиабилеты стоят от 57-59 тысяч рублей в один конец, лететь — минимум 15 часов с одной или двумя пересадками (например, в Стамбуле).В одной туроператорской компании сообщили, что желающие отправиться в Уганду в этом году были — небольшая группа. Дальше пожеланий дело не зашло, зато сформировали группу в Кению. Правда, с 25 октября из России начинают летать чартеры в Танзанию, которая граничит с Угандой. Возможно, туристы смогут объединить эти две страны.

https://ria.ru/20180926/1529219018.html

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

https://ria.ru/20201013/uganda-1579585873.html

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стамбул

танзания

кения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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