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Туризм
https://ria.ru/20201013/uganda-1579585873.html
Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:03
2020-10-13T16:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
уганда
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/uganda-reopens-visitors" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета. По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу. При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест — примерно за 72 часа до посадки в самолет. Для туристов открыты все нацпарки, именно туда направляется большинство зарубежных гостей. На территории страны обитают горные гориллы — примерно половина всех, живущих на планете. Число участников экскурсий сокращено вдвое от привычного. Гиды должны обеспечить соблюдение социальной дистанции: не менее 1,5 метра между людьми и не менее десяти метров — между ними и гориллами.
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, уганда

Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов

15:03 13.10.2020 (обновлено: 16:08 13.10.2020)
 
CC0 / 4665562 / Уганда
Уганда - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
CC0 / 4665562 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet.
После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.
В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета.
По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу.
При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест — примерно за 72 часа до посадки в самолет.
Для туристов открыты все нацпарки, именно туда направляется большинство зарубежных гостей. На территории страны обитают горные гориллы — примерно половина всех, живущих на планете. Число участников экскурсий сокращено вдвое от привычного. Гиды должны обеспечить соблюдение социальной дистанции: не менее 1,5 метра между людьми и не менее десяти метров — между ними и гориллами.
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