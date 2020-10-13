https://ria.ru/20201013/uganda-1579585873.html

Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов

Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:03

2020-10-13T15:03

2020-10-13T16:08

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коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

уганда

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/uganda-reopens-visitors" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета. По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу. При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест — примерно за 72 часа до посадки в самолет. Для туристов открыты все нацпарки, именно туда направляется большинство зарубежных гостей. На территории страны обитают горные гориллы — примерно половина всех, живущих на планете. Число участников экскурсий сокращено вдвое от привычного. Гиды должны обеспечить соблюдение социальной дистанции: не менее 1,5 метра между людьми и не менее десяти метров — между ними и гориллами.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

уганда

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, уганда