Гоблин рассказал, как историк Соколов жаловался ему на травлю
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Известный переводчик и блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков рассказал в суде, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов жаловался ему на травлю, передает корреспондент РИА Новости.
"Соколов рассказал о травле, кто ее организовал - я пальцем показать не могу... На лекции приходили подсадные люди, мазали дверь, писали СМС, что Ещенко изменяет Соколову, а Соколов - Ещенко... Все это я знаю со слов Соколова", - заявил Пучков.
Соколова знают и уважают в реконструкторском движении, а видео, которые записывает его научный оппонент Евгений Понасенков, похожи на троллинг и имеют цель расшатать психическое состояние Соколова, считает свидетель.
"Я видел их с Анастасией, как они смотрели друг на друга с обожанием, внешне все выглядело благообразно", - добавил Пучков.
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Соколов ранее в суде заявил, что его до убийства Ещенко довел Понасенков, обвинявший историка в плагиате. Понасенков причастность к травле отрицал.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.