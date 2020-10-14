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https://ria.ru/20201014/travlya-1579786759.html
Гоблин рассказал, как историк Соколов жаловался ему на травлю
Известный переводчик и блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков рассказал в суде, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов жаловался ему РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:39
2020-10-14T15:39
евгений понасенков
анастасия ещенко
дмитрий пучков ("гоблин")
убийство девушки доцентом спбгу
максим соколов (политик)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Известный переводчик и блогер <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-puchkov-goblin/" target="_blank">Дмитрий "Гоблин" Пучков</a> рассказал в суде, что обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a> историк Олег Соколов жаловался ему на травлю, передает корреспондент РИА Новости.Соколова знают и уважают в реконструкторском движении, а видео, которые записывает его научный оппонент <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Понасенков</a>, похожи на троллинг и имеют цель расшатать психическое состояние Соколова, считает свидетель."Я видел их с Анастасией, как они смотрели друг на друга с обожанием, внешне все выглядело благообразно", - добавил Пучков.Соколов ранее в суде заявил, что его до убийства Ещенко довел Понасенков, обвинявший историка в плагиате. Понасенков причастность к травле отрицал.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201014/sokolov-1579766802.html
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
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евгений понасенков, анастасия ещенко, дмитрий пучков ("гоблин"), убийство девушки доцентом спбгу, максим соколов (политик), санкт-петербург, происшествия

Гоблин рассказал, как историк Соколов жаловался ему на травлю

15:39 14.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль "Ночь пожирателей рекламы 2010" в Москве
Фестиваль Ночь пожирателей рекламы 2010 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Известный переводчик и блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков рассказал в суде, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов жаловался ему на травлю, передает корреспондент РИА Новости.
"Соколов рассказал о травле, кто ее организовал - я пальцем показать не могу... На лекции приходили подсадные люди, мазали дверь, писали СМС, что Ещенко изменяет Соколову, а Соколов - Ещенко... Все это я знаю со слов Соколова", - заявил Пучков.
Соколова знают и уважают в реконструкторском движении, а видео, которые записывает его научный оппонент Евгений Понасенков, похожи на троллинг и имеют цель расшатать психическое состояние Соколова, считает свидетель.
"Я видел их с Анастасией, как они смотрели друг на друга с обожанием, внешне все выглядело благообразно", - добавил Пучков.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 14:29
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко
Соколов ранее в суде заявил, что его до убийства Ещенко довел Понасенков, обвинявший историка в плагиате. Понасенков причастность к травле отрицал.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:19
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
 
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Евгений ПонасенковАнастасия ЕщенкоДмитрий Пучков ("Гоблин")Убийство девушки доцентом СПбГУМаксим Соколов (политик)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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