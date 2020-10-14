https://ria.ru/20201014/tescha-1579760714.html

СМИ: в Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта

Теща рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:56

2020-10-14T13:56

2020-10-14T14:59

марина кохал

энди картрайт

санкт-петербург

происшествия

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В Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Теща рэпера <a href="https://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>. Следователи считают, что Елена Кохал присутствовала в момент совершения убийства и расчленения тела. Как пояснила <a href="https://www.spb.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> Ирина Скурту, адвокат вдовы рэпера Марины Кохал, в квартире матери ее подзащитной проходят обыски. Вероятно, следователи ищут недостающие части тела покойного. Труп Картрайта был найден в конце июля в одной из квартир Петербурга. <a href="https://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank">Марина Кохал</a> заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила тело. По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления. Смольнинский районный суд арестовал Кохал до 30 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/kartrayt-1577962714.html

Игорь Земский Кохал, Скурту, Юшко -- это точно в Петербурге произошло, а не в Киеве? 30

Сергей М Ничего страшного не произошло это всего лишь рэпер. Не больше трех рэперов в неделю это не считается 27

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия