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https://ria.ru/20201014/tescha-1579760714.html
СМИ: в Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта
Теща рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:56
2020-10-14T14:59
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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В Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Теща рэпера <a href="https://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>. Следователи считают, что Елена Кохал присутствовала в момент совершения убийства и расчленения тела. Как пояснила <a href="https://www.spb.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> Ирина Скурту, адвокат вдовы рэпера Марины Кохал, в квартире матери ее подзащитной проходят обыски. Вероятно, следователи ищут недостающие части тела покойного. Труп Картрайта был найден в конце июля в одной из квартир Петербурга. <a href="https://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank">Марина Кохал</a> заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила тело. По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления. Смольнинский районный суд арестовал Кохал до 30 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/kartrayt-1577962714.html
Кохал, Скурту, Юшко -- это точно в Петербурге произошло, а не в Киеве?
30
Ничего страшного не произошло это всего лишь рэпер. Не больше трех рэперов в неделю это не считается
27
8
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

СМИ: в Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта

13:56 14.10.2020 (обновлено: 14:59 14.10.2020)
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Теща рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает Пятый канал.
Следователи считают, что Елена Кохал присутствовала в момент совершения убийства и расчленения тела.
Как пояснила "Комсомольской правде" Ирина Скурту, адвокат вдовы рэпера Марины Кохал, в квартире матери ее подзащитной проходят обыски. Вероятно, следователи ищут недостающие части тела покойного.
Труп Картрайта был найден в конце июля в одной из квартир Петербурга. Марина Кохал заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила тело. По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления.
Смольнинский районный суд арестовал Кохал до 30 октября.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:13
Семья расчлененного рэпера Картрайта прибыла в РФ для дачи показаний
 
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Марина КохалЭнди КартрайтСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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