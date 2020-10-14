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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201014/tatarstan-1579734666.html
Китайская Haier локализует выпуск микроэлектроники в ОЭЗ в Татарстане
Китайская корпорация Haier планирует локализовать на территории особой экономической зоны "Алабуга" производство компонентной базы и микроэлектроники для нужд... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:10
2020-10-14T12:10
республика татарстан
михаил русый
рустам минниханов
набережные челны
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Китайская корпорация Haier планирует локализовать на территории особой экономической зоны "Алабуга" производство компонентной базы и микроэлектроники для нужд Haier, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> с генеральным директором компании "Хайер Индастри <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Rusyjj/" target="_blank" data-auto="true">Рус</a>" Сунь Чжэньхуа.В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_NaberezhnyeCHelny/" target="_blank" data-auto="true">Набережных Челнах</a> построены и введены в эксплуатацию три завода: по производству холодильников, стиральных машин, первый завод по производству телевизоров. Во втором квартале 2021 года завершится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции.Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах свой первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск предприятия в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.Было принято решение о строительстве в Набережных Челнах индустриального парка "Хайер Рус", под который был выделен участок площадью 124,9 гектара. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард долларов. В рамках проекта создания "умного" индустриального парка постепенно должны заработать 12 заводов по производству бытовой техники и электроники.
https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html
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михаил русый, рустам минниханов, набережные челны, экономика

Китайская Haier локализует выпуск микроэлектроники в ОЭЗ в Татарстане

12:10 14.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах
Сотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Китайская корпорация Haier планирует локализовать на территории особой экономической зоны "Алабуга" производство компонентной базы и микроэлектроники для нужд Haier, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором компании "Хайер Индастри Рус" Сунь Чжэньхуа.
"Стороны обсудили дальнейшее развитие производства Haier на территории Татарстана... В рамках встречи состоялось подписание меморандума между "Хайер Индастри Рус" и ОЭЗ "Алабуга" по локализации на территории особой зоны производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд компании Нaier", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Набережных Челнах построены и введены в эксплуатацию три завода: по производству холодильников, стиральных машин, первый завод по производству телевизоров. Во втором квартале 2021 года завершится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции.
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Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах свой первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск предприятия в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.
Было принято решение о строительстве в Набережных Челнах индустриального парка "Хайер Рус", под который был выделен участок площадью 124,9 гектара. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард долларов. В рамках проекта создания "умного" индустриального парка постепенно должны заработать 12 заводов по производству бытовой техники и электроники.
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Республика ТатарстанМихаил РусыйРустам МиннихановНабережные ЧелныЭкономика
 
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