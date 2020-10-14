https://ria.ru/20201014/strasheklassnik-1579711948.html

Вирусолог рассказал, как долго школьникам лучше учиться на дистанционке

Старшеклассникам в Москве следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:39

2020-10-14T10:39

2020-10-14T10:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Старшеклассникам в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.Однако такое решение, по мнению специалиста, внесет свой вклад даже в том случае, если это будет просто удаленное обучение, то есть, ограничение встреч в стенах школы. Кроме того, это одна из самых безболезненных мер с точки зрения экономики, так как родителям старшеклассников не нужно оставаться с ними дома.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201014/proezd-1579695494.html

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579704535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество