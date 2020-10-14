Вирусолог рассказал, как долго школьникам лучше учиться на дистанционке
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Старшеклассникам в Москве следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.
"Мера действительно поможет, хотя, конечно, тут все зависит от того, насколько старшеклассники будут воздерживаться от контактов. Потому что ни для кого не секрет, что даже во время первой волны у нас как раз старшеклассники продолжали активно общаться, встречаться, ездить потусоваться", - рассказал Лукашев.
Однако такое решение, по мнению специалиста, внесет свой вклад даже в том случае, если это будет просто удаленное обучение, то есть, ограничение встреч в стенах школы. Кроме того, это одна из самых безболезненных мер с точки зрения экономики, так как родителям старшеклассников не нужно оставаться с ними дома.
"Как минимум до устойчивого снижения количества ежедневных случаев", - ответил Лукашев на вопрос о том, как долго должно сохраняться дистанционное обучение.
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