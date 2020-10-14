Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/strasheklassnik-1579711948.html
Вирусолог рассказал, как долго школьникам лучше учиться на дистанционке
Старшеклассникам в Москве следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:39
2020-10-14T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:51:3026:1753_1400x0_80_0_0_bf9d893f20f506174c48f327ff40aa5b.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Старшеклассникам в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.Однако такое решение, по мнению специалиста, внесет свой вклад даже в том случае, если это будет просто удаленное обучение, то есть, ограничение встреч в стенах школы. Кроме того, это одна из самых безболезненных мер с точки зрения экономики, так как родителям старшеклассников не нужно оставаться с ними дома.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/proezd-1579695494.html
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579704535.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_727b3e4c226fcb21c7c932febda26db0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

Вирусолог рассказал, как долго школьникам лучше учиться на дистанционке

10:39 14.10.2020
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Старшеклассникам в Москве следует оставаться на дистанционном обучении как минимум до устойчивого снижения новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.
Бесконтактная оплата в московском метро - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 09:07Распространение нового коронавируса
В Москве транспортные карты разблокируют только для младшеклассников
"Мера действительно поможет, хотя, конечно, тут все зависит от того, насколько старшеклассники будут воздерживаться от контактов. Потому что ни для кого не секрет, что даже во время первой волны у нас как раз старшеклассники продолжали активно общаться, встречаться, ездить потусоваться", - рассказал Лукашев.
Однако такое решение, по мнению специалиста, внесет свой вклад даже в том случае, если это будет просто удаленное обучение, то есть, ограничение встреч в стенах школы. Кроме того, это одна из самых безболезненных мер с точки зрения экономики, так как родителям старшеклассников не нужно оставаться с ними дома.
"Как минимум до устойчивого снижения количества ежедневных случаев", - ответил Лукашев на вопрос о том, как долго должно сохраняться дистанционное обучение.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:01Распространение нового коронавируса
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Лента новостейМолния