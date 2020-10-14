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https://ria.ru/20201014/soyuzmultfilm-1579810078.html
"Союзмультфильм" опроверг новость об участии Билана в фильме о Чебурашке
В пресс-службе "Союзмультфильма" опровергли информацию о том, что Дима Билан озвучит крокодила Гену в предстоящем мультфильме студии о Чебурашке, сообщает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:34
2020-10-14T17:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
чебурашка
союзмультфильм
дима билан (виктор белан)
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе "Союзмультфильма" опровергли информацию о том, что Дима Билан озвучит крокодила Гену в предстоящем мультфильме студии о Чебурашке, сообщает корреспондент РИА Новости.Дима Билан споет на концерте "Песенку крокодила Гены" ("Пусть бегут неуклюже"). Об этом музыкант как раз и сообщил в инстаграме: "Исполнять легенду всегда радостно". На прошлой неделе<a href="https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html" target="_blank"> стало известно</a>, что "Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка". Сюжет фильма пока находится в разработке, а к съемкам планируют приступить в 2021 году.
https://ria.ru/20201010/ozvuchka-1579169323.html
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кино и сериалы, новости культуры, чебурашка, союзмультфильм, дима билан (виктор белан)

"Союзмультфильм" опроверг новость об участии Билана в фильме о Чебурашке

17:34 14.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев, Владимир АстапковичКукла – персонаж Крокодил Гена из серии мультфильмов про Чебурашку и певец Дима Билан
Кукла – персонаж Крокодил Гена из серии мультфильмов про Чебурашку и певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев, Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В пресс-службе "Союзмультфильма" опровергли информацию о том, что Дима Билан озвучит крокодила Гену в предстоящем мультфильме студии о Чебурашке, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Участие в фильме Билану приписали СМИ. На самом деле певец участвует в онлайн-концерте, где будут исполнены композиции из популярных мультфильмов", — рассказали в пресс-службе.

Дима Билан споет на концерте "Песенку крокодила Гены" ("Пусть бегут неуклюже"). Об этом музыкант как раз и сообщил в инстаграме: "Исполнять легенду всегда радостно".
На прошлой неделе стало известно, что "Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка".
Сюжет фильма пока находится в разработке, а к съемкам планируют приступить в 2021 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЧебурашкаСоюзмультфильмДима Билан (Виктор Белан)
 
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