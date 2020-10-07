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https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
"Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", сообщили РИА РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:44
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культура
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новости культуры
союзмультфильм
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> "Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. По ее словам, этот проект представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире. Такого же мнения придерживается и Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1".Сюжет фильма пока находится в разработке. Известно, что над сценарием работают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером выбрали Дмитрия Дьяченко. В пресс-службе уточняют, что съемки фильма начнутся в 2021-м году.
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юлиана слащева, кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм

Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке

12:44 07.10.2020 (обновлено: 14:31 07.10.2020)
 
© СоюзмультфильмПолнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Союзмультфильм
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. "Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.

"Образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру. И я думаю, это лучший подарок для любого автора – знать, что придуманный тобой когда-то герой уже живет собственной жизнью и становится персонажем многих других произведений. Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского, и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его "творческим путем", не допуская спекуляций", – прокомментировала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

По ее словам, этот проект представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире. Такого же мнения придерживается и Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1".
"Мы всегда рады, когда есть возможность начать новую жизнь любимых героев детства и активно поддерживаем возвращение к родным отечественным сказкам. Чебурашка – не просто обаятельный пушистый ушастик, это культурный код многих поколений зрителей. Благодаря новым технологиям и одной из лучших творческих команд, в нашей современной кинореальности появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви", – рассказал Златопольский.
Сюжет фильма пока находится в разработке. Известно, что над сценарием работают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером выбрали Дмитрия Дьяченко.
В пресс-службе уточняют, что съемки фильма начнутся в 2021-м году.
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КультураЮлиана СлащеваКино и сериалыНовости культурыСоюзмультфильм
 
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