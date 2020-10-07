https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html

Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке

"Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", сообщили РИА РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:44

2020-10-07T12:44

2020-10-07T14:31

юлиана слащева

культура

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союзмультфильм

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> "Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. По ее словам, этот проект представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире. Такого же мнения придерживается и Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1".Сюжет фильма пока находится в разработке. Известно, что над сценарием работают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером выбрали Дмитрия Дьяченко. В пресс-службе уточняют, что съемки фильма начнутся в 2021-м году.

https://ria.ru/20201005/prostokvashino-1578219364.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлиана слащева, кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм