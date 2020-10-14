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https://ria.ru/20201014/sokolov-1579766802.html
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко
Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года, РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:29
2020-10-14T14:29
евгений понасенков
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. </strong>Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a> весной 2019 года, Соколов говорил ему о грядущей свадьбе, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам свидетеля, Соколов - очень талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, связанные с его научной деятельностью, в том числе и обвинения в плагиате от научного оппонента <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Понасенкова</a>. Соколов несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу конфликта с Понасенковым, и тот ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы.Ещенко была очень старательной студенткой, а затем аспиранткой, она никогда не жаловалась, добавил декан.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
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евгений понасенков, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов планировал жениться на Ещенко

14:29 14.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года, Соколов говорил ему о грядущей свадьбе, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Об их взаимоотношениях я узнал весной 2019 года, кто-то из коллег сказал, что они встречаются и дружат. Товарищеский разговор с Соколовым у меня был, он признался, что у них все серьезно, они друг друга любят, родители приглашены на свадьбу. Больше разговоров не было, дело личное. С ней я не беседовал", - заявил Даудов.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 03:25
Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко
По словам свидетеля, Соколов - очень талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, связанные с его научной деятельностью, в том числе и обвинения в плагиате от научного оппонента Евгения Понасенкова. Соколов несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу конфликта с Понасенковым, и тот ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы.
Ещенко была очень старательной студенткой, а затем аспиранткой, она никогда не жаловалась, добавил декан.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:19
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
 
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Евгений ПонасенковАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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