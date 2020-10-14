Историк Соколов планировал жениться на Ещенко
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года, Соколов говорил ему о грядущей свадьбе, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Об их взаимоотношениях я узнал весной 2019 года, кто-то из коллег сказал, что они встречаются и дружат. Товарищеский разговор с Соколовым у меня был, он признался, что у них все серьезно, они друг друга любят, родители приглашены на свадьбу. Больше разговоров не было, дело личное. С ней я не беседовал", - заявил Даудов.
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По словам свидетеля, Соколов - очень талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, связанные с его научной деятельностью, в том числе и обвинения в плагиате от научного оппонента Евгения Понасенкова. Соколов несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу конфликта с Понасенковым, и тот ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы.
Ещенко была очень старательной студенткой, а затем аспиранткой, она никогда не жаловалась, добавил декан.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.