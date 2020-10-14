https://ria.ru/20201014/sokolov-1579766802.html

Историк Соколов планировал жениться на Ещенко

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года, РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:29

2020-10-14T14:29

2020-10-14T14:29

евгений понасенков

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. </strong>Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a> весной 2019 года, Соколов говорил ему о грядущей свадьбе, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам свидетеля, Соколов - очень талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, связанные с его научной деятельностью, в том числе и обвинения в плагиате от научного оппонента <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Понасенкова</a>. Соколов несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу конфликта с Понасенковым, и тот ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы.Ещенко была очень старательной студенткой, а затем аспиранткой, она никогда не жаловалась, добавил декан.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html

https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений понасенков, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия